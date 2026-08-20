Miguel Alexis conquista el gran absoluto Mr. RD Fisiculturismo

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SANTO DOMINGO.- El atleta cibaeño Miguel Alexis, representante del Gym La Máquina, de Navarrete, conquistó el gran premio absoluto del XXXVI Mr. República Dominicana de Fisiculturismo y Fitness, celebrado en el salón Anacaona del hotel Jaragua, bajo la organización de la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF).

Alexis, quien se impuso en la máxima distinción del campeonato nacional, también obtuvo los primeros lugares en fisiculturismo masculino hasta 70 kilogramos y en senior men’s classic physique hasta 172 centímetros, clase A.

Entre los demás ganadores absolutos sobresalieron Rosalina Reyes, también del Gym La Máquina y representante de Mao, quien conquistó el título absoluto de women’s wellness, además de imponerse en la categoría senior clase A hasta 158 centímetros.

El santiaguense Miguel Ángel Pichardo se llevó el absoluto de muscular men’s physique, luego de triunfar igualmente en senior muscular men’s physique clase A hasta 172 centímetros.

En women’s bikini, la campeona absoluta fue Dinorah Acosta, de Nagua, quien también ganó en la categoría senior clase B de más de 160 centímetros.

Mientras, el absoluto de men’s physique correspondió a Ronny Caraballo, del Gym La Máquina, de Navarrete, quien además se impuso en senior men’s physique clase A hasta 170 centímetros.

Otros campeones

En fisiculturismo masculino, José Gregorio Tejeda, de Haina, ganó las categorías hasta 90 kilogramos y master, mientras Ricky Pierre, de Higüey, se impuso hasta 80 kilogramos.

En men’s physique, los primeros lugares correspondieron a Alexander Cabrera, de San Cristóbal, en más de 172 centímetros; Francis Mendoza, en más de 174; y Smailyn Manuel Sosa, de Sabana Grande de Boyá, hasta 174 centímetros. En clásico triunfó Manuel Castillo, de Santo Domingo Norte, y en master, Franklin Paúl, de Santo Domingo.

En wellness, Marilyn Martínez, de Moca, ganó en más de 158 centímetros, mientras Claudia Sosa, de Mao, se impuso en master.

En bikini hasta 160 centímetros y master triunfó Rosalina Paulino, de Santo Domingo Oeste, quien también formó parte de la pareja ganadora junto a Francis Mendoza.

En fit model masculino ganó Ismael Beltré, de Bonao, y en femenino, Rosalina Paulino.

El campeonato contó con el patrocinio principal de Vitasalud, en ocasión de su 42 aniversario, y el respaldo del Ministerio de Deportes, encabezado por el ministro Kelvin Cruz. También recibió el copatrocinio del Instituto Dominicano de Fisioterapia y Fitness (IDFF), Spartan Sport Fitness, SH Group, Coss Fitness y Barra Payán.

La justa fue organizada por la Federación Dominicana de Fisiculturismo y Fitness (FDFF), presidida por Ramón Antonio Peña Rodríguez (Tony), quien también dirige la Confederación Centroamericana y del Caribe de Fisiculturismo y Fitness.

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