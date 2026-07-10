Migración apodera a la justicia de 158 casos tráfico migrantes

SANTO DOMINGO.- Autoridades de la República Dominicana sometieron a la justicia 158 casos relacionados con delitos migratorios, durante el primer semestre de 2026, como parte del reforzamiento de los controles contra el ingreso irregular de extranjeros, informó este viernes la Dirección General de Migración (DGM).
De ellos, 78 corresponden a tráfico ilícito de migrantes y 69 a falsificación de documentos. El resto involucra usurpación de identidad, soborno, extorsión, estafa, daños a la propiedad y rebelión a la autoridad.
Según la DGM, los procesos son resultado de operativos de interdicción realizados entre enero y junio para hacer cumplir la legislación migratoria. Involucran principalmente a ciudadanos dominicanos y haitianos, además de un canadiense, acusados de transportar migrantes de Haití a diferentes puntos del país.Prisión preventiva y estrategia fronteriza
Entre las medidas adoptadas por la justicia figuran órdenes de prisión preventiva contra varios imputados por tráfico de migrantes, así como por soborno y chantaje.
La DGM reiteró que los operativos continuarán “sin pausa” y que se mantiene la coordinación con el Ministerio Público y organismos de seguridad para enfrentar las redes de tráfico y trata de personas.
sp-am
yo conosco uno de esos choferes
que tiene menos de 6 meses trabajando
y ya tiene una villa en san cristobal y una en bonao
a los primeros que tienen que trancar
son a los choferes de las camionas
ellos son los cabezilla y los que los traen en los mismos camiones de la DGM
Eso está muy bien, yo creo que eso debe estar en el nuevo código penal, 30 años de cárcel para los traficantes de inmigrantes, yo que eso es alta traicion a la soberanía.
DE ESO ES QUE ESTADO HABLANDO DURANTE AÑOS, UN HAITIANO QUE VENGA ILEGALMENTE Y SEA DEPORTADO O ES POSIBLE QUE LO VUELVAN A ATRAPAR 2, 3, VECES Y NO LO CONDENEN A AÑOS DE CÁRCEL, PERO Y ES UN RELAJO QUE SOMOS, Y LOS GASTOS AL ESTADO QUE HAY QUE HACER PARA ESTAR LLEVÁNDOLO? QUE PRESO HAY QUE GASTAR MANTENIENDOLO SI PERO EL SER HUMANO VALORA SU LIBERTAD CUANDO LO TRANQUEN A 5, 10 AÑOS CUANDO LO DEPORTEN NO VUELVE MAS Y SI LO HACE MAS CARCEL.
NECESITAMOS UN BUKELE DE PRESIDENTE, SIGAMOS PRESIONANDO DOMINICANOS, NOS QUEDA POR CAMINAR PERO ESTAMOS MEJOR QUE HACE 50 AÑOS ATRAS, LOS POLICIAS HOY LOS TRANCAN SI VIOLAN LAS LEYES ANTES NO LO HACIAN, PERO HAY QUE SEGUIR LUCHANDO, NECESITAMOS OTROS PARTIDOS, LIDERES CONGRESISTAS QUE SI TENGAN EL VALOR DE SUBIR LAS PENAS DE CÁRCEL POR DESFALCOS AL ESTADO A 50, 100 AÑOS IGUAL PARA LOS POLICÍAS QUE COMETEN CRIMENES GRAVES, TODO ESTO ES PORQUE NO HAY CONSECUENCIAS O SON MUY LEVES, HAY QUE SEGUIR LUCHANDO POR NUESTRO PAIS SIN RENDIRNOS Y SIN COMUNISMO.