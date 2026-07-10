Migración apodera a la justicia de 158 casos tráfico migrantes

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SANTO DOMINGO.- Autoridades de la República Dominicana sometieron a la justicia 158 casos relacionados con delitos migratorios, durante el primer semestre de 2026, como parte del reforzamiento de los controles contra el ingreso irregular de extranjeros, informó este viernes la Dirección General de Migración (DGM).

De ellos, 78 corresponden a tráfico ilícito de migrantes y 69 a falsificación de documentos. El resto involucra usurpación de identidad, soborno, extorsión, estafa, daños a la propiedad y rebelión a la autoridad.

Según la DGM, los procesos son resultado de operativos de interdicción realizados entre enero y junio para hacer cumplir la legislación migratoria. Involucran principalmente a ciudadanos dominicanos y haitianos, además de un canadiense, acusados de transportar migrantes de Haití a diferentes puntos del país.Prisión preventiva y estrategia fronteriza

Entre las medidas adoptadas por la justicia figuran órdenes de prisión preventiva contra varios imputados por tráfico de migrantes, así como por soborno y chantaje.

La DGM reiteró que los operativos continuarán “sin pausa” y que se mantiene la coordinación con el Ministerio Público y organismos de seguridad para enfrentar las redes de tráfico y trata de personas.

sp-am