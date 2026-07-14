Migración RD detuvo a 3,574 haitianos indocumentados

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SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) detuvo a 3,574 haitianos indocumentados durante operativos realizados el fin de semana y deportó a otros 3,311.

Al menos 911 de las intervenciones fueron realizadas en el Gran Santo Domingo, Pedernales, Elías Piña y Montecristi.

Los operativos incluyeron verificación de documentos y abarcaron varias demarcaciones.

En La Vega la DGM desmanteló un centro nocturno operado por haitianos sin estatus legal. En el lugar fue arrestado el presunto propietario y tres mujeres que ejercían la prostitución.

En la comunidad Rancho Viejo, de Santiago, las autoridades detuvieron a otro indocumentado con un arma de fabricación casera.

Los agentes, además, intervinieron el mercado Hospedaje Yaque, en Santiago de los Caballeros, donde apresaron a 50 haitianos ilegales.

Los detenidos fueron trasladados a centros de procesamiento migratorio para los trámites correspondientes y luego a los puntos fronterizos para su deportación.

jt-am