Migración deporta a 1,331 haitianos indocumentados

SANTO DOMINGO.- La Dirección General de Migración (DGM) deportó a 1,331 extranjeros en condición migratoria irregular a través de los distintos puntos de control fronterizos, como resultado de las operaciones realizadas este lunes 2 de noviembre con el apoyo de las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad.

Dajabón concentró el mayor número de deportaciones, con 388 personas devueltas a su país de origen. Le siguieron Jimaní, con 288; Santiago de los Caballeros, con 223; Elías Piña, con 108, y Pedernales, con 94.

Durante la jornada fueron interdictadas 1,576 personas en diferentes provincias. De acuerdo con el informe oficial, Independencia, Valverde, Dajabón, Santo Domingo y Elías Piña fueron las demarcaciones donde se registró la mayor cantidad de nacionales haitianos que no pudieron acreditar un estatus migratorio regular.

Los operativos se desplegaron en sectores del Gran Santo Domingo y el Distrito Nacional, entre ellos Los Cacicazgos, Mirador Sur y Norte, Villa Duarte, Villa Faro, Herrera y Las Caobas.

En Santiago abarcaron Las Canelas, Licey al Medio, Navarrete, Puñal, Villa González, Tamboril y San José de las Matas; en La Vega, La Yaya, Barranca, Cabuya, Sabaneta, Jeremías, Cutupú, Palmarito, Naranjal y otras comunidades. También incluyeron Salcedo y localidades de La Altagracia, Dajabón, Elías Piña, San Juan de la Maguana y Pedernales.

Las intervenciones se extendieron, además, a comunidades de Barahona y Bahoruco, Montecristi, Puerto Plata, Mao, Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez y Samaná, cubriendo municipios, barrios y zonas rurales.

La DGM indicó que las acciones se ejecutan en cumplimiento de la Ley General de Migración 285-04 y las disposiciones legales vigentes.