‘Midterms’ 2026 en EEUU: el conteo de votos va en curso

Washington (EFE).- Estados Unidos espera este martes los resultados de las elecciones de medio mandato, donde estaban llamadas a votar más de 250 millones de personas a las urnas para definir la composición del Congreso en los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

En estos comicios, el Partido Republicano se juega las mayorías que mantiene en las dos cámaras del Congreso, lastrado por la impopularidad de Trump, los efectos de sus políticas y la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán hace más de ocho meses.