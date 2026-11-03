‘Midterms’ 2026 en EEUU: el conteo de votos va en curso

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  • Por EFE
  • Fecha: 03/11/2026
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Washington (EFE).- Estados Unidos espera este martes los resultados de las elecciones de medio mandato, donde estaban llamadas a votar más de 250 millones de personas a las urnas para definir la composición del Congreso en los últimos dos años de Gobierno de Donald Trump.

En estos comicios, el Partido Republicano se juega las mayorías que mantiene en las dos cámaras del Congreso, lastrado por la impopularidad de Trump, los efectos de sus políticas y la guerra iniciada por EE.UU. e Israel contra Irán hace más de ocho meses.

 

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jose moli
jose moli
31 minutos hace

hoy llegara el fin del liberalismo imperial de trump

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CORRECTOR
CORRECTOR
38 minutos hace

Senado 43 a 31 a favor de los Democratas
House 43 a 19 a favor de los Democraras

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CORRECTOR
CORRECTOR
40 minutos hace

Senado 43 a 31 a favor de los Democratas

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