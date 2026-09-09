MIDEREC respalda delegación va a Olimpiada Mundial Ajedrez

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SANTO DOMINGO, RD.- El Ministerio de Deportes y Recreación (MIDEREC), encabezado por el ingeniero Kelvin Cruz, reafirmó su respaldo a la participación de la República Dominicana en la 46.ª Olimpiada Mundial de Ajedrez 2026, que se celebrará del 15 al 30 de septiembre en Samarcanda, Uzbekistán.

El certamen reunirá a delegaciones de más de 200 países y tendrá como escenario esta histórica ciudad de Asia Central. La información fue ofrecida por la jefa de la delegación dominicana, Omayra Aybar Portes.

El respaldo del MIDEREC está dirigido a garantizar la participación de las selecciones nacionales absoluta y femenina, cuyos integrantes obtuvieron sus plazas tras conquistar los Campeonatos Nacionales Superiores de Ajedrez.

Delegación dominicana

La representación nacional competirá bajo el sistema suizo, a 11 rondas, y estará integrada por:

Selección Absoluta (Open):

Josué Araújo Sánchez, medallista de oro de los recién celebrados Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Juan Carlos Mesa.

David Camacho.

Víctor Méndez.

Christopher Guzmán.

Selección Femenina:

Patricia Castillo.

Mary Loly González.

Carla Mya.

Miguelina de la Rosa.

Franchesca Luzón.

Como parte del equipo arbitral participará el Árbitro Internacional Wilfredo Paulino, quien fue designado oficialmente para el evento.

Preparación de alto rendimiento

El Maestro FIDE Braulio Ramírez, en representación de la Federación Dominicana de Ajedrez (FDA), valoró el respaldo del Gobierno y destacó la visión del ministro Kelvin Cruz para fortalecer la preparación de los atletas de alto rendimiento.

De su lado, Omayra Aybar Portes informó que la preparación técnica de los seleccionados se intensificará durante las semanas previas a la competencia.

La delegación dominicana tiene como objetivo elevar su nivel competitivo ante los principales exponentes del ajedrez mundial y continuar consolidando el crecimiento y la proyección internacional del deporte ciencia nacional.

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