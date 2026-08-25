Miches acogerá festival cultural de la región este dominicana

"Este Festival" será realizado del 28 al 30 de agosto en la provincia de El Seibo.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

Santo Domingo, 25 ago (Prensa Latina) El Ministerio dominicano de Cultura ultima hoy los preparativos para «Este Festival», previsto del 28 al 30 de agosto en la provincia de El Seibo, con expresiones artísticas y gastronómicas de la región oriental del país.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, presentó los detalles del evento durante un encuentro con artesanos y representantes de medios de comunicación, en el que promovió la participación de los creadores locales de Miches, municipio costero de El Seibo.

La primera edición del festival estará dedicada al artesano Genaro Reyes, «Cayuco», quien será designado asesor honorífico en políticas de la industria cultural.

La designación busca aprovechar la experiencia del reconocido artesano para contribuir al fortalecimiento de las ferias nacionales de artesanía y al desarrollo del sector.

El festival tiene entre sus propósitos poner en valor la riqueza cultural de la región Este, visibilizar el talento de sus creadores y propiciar espacios de encuentro e integración comunitaria.

Durante la jornada, Salcedo destacó la importancia de respaldar a los artesanos y acercar las manifestaciones culturales a las comunidades.

El encuentro se realizó en el Ayuntamiento de Miches y contó con la participación de autoridades del municipio, la viceministra de Industrias Creativas, Alicia Baroni; el director general del Libro y la Lectura, Aquiles Julián, y el director de Ferias del Libro, Nan Chevalier, además de artesanos, comunicadores e invitados especiales. oda/mpv