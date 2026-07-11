México y la RD celebran 138 años de relaciones diplomáticas

A través de un mensaje en su cuenta de la red social X, la cartera detalló que estuvieron presentes la subsecretaria mexicana para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, y el viceministro dominicano de Relaciones Exteriores, Rubén Silié.

La institución refirió que ambas naciones comparten una historia de amistad, solidaridad y defensa de la soberanía.

Destacó como una de sus expresiones más significativas lo ocurrido el 11 de mayo de 1867, cuando el Congreso Nacional dominicano declaró al exmandatario Benito Juárez (1858-1872) “Benemérito de la América”, en reconocimiento a su defensa de la independencia y la soberanía mexicana.

Según lo difundido, actualmente la relación se sustenta en la cooperación, el diálogo franco, un dinámico intercambio comercial y un flujo sostenido de inversiones.

La Cancillería de este país norteamericano deseó el mayor de los éxitos a República Dominicana como sede de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026, a celebrarse del 24 de julio al 8 de agosto.

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