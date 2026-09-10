MEXICO: INE pone en marcha el proceso electoral 2026-2027

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Ciudad de México, 10 sep.- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México puso en marcha hoy el proceso comicial 2026-2027, en el que se renovará la totalidad de la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas y miles de cargos locales.

Durante la ceremonia, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, aseveró que «la función electoral es una responsabilidad de Estado y una condición esencial para la vida democrática del país» y exhortó a las autoridades involucradas a actuar con absoluto apego normativo.

Sostuvo que el INE «no organiza elecciones para sí mismo, ni para los partidos, ni para los actores políticos», sino para la ciudadanía, y recordó que «una elección no existe para confirmar expectativas ni para garantizar resultados a nadie», pues el resultado pertenece a los votantes.

Taddei llamó igualmente a conducir la contienda bajo las normas pactadas, al referir que «la competencia democrática exige respeto a las reglas, responsabilidad en el ejercicio de sus derechos y disposición para encauzar las diferencias por las vías institucionales».

Asistieron al acto en esta capital, entre otros, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial, Gilberto de Guzmán Bátiz, así como autoridades electorales, dirigentes partidistas y representantes de los poderes Legislativo y Judicial.

En paralelo, las 32 juntas locales y 300 juntas distritales del país celebraron ceremonias cívicas con motivo de las actividades que el Instituto está desplegando por el inicio de este proceso, en el que se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular.

Durante su habitual conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum instó este jueves a los partidos políticos a cumplir con la legislación, a eliminar el odio y a privilegiar campañas de propuestas, en el contexto del inicio del proceso electoral 2026-2027.

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