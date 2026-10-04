Sánchez Roa reclama pago de deudas agrícolas en San Juan

El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa

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SANTO DOMINGO.— El secretario de Asuntos Agropecuarios del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Adriano Sánchez Roa, reclamó al Ministerio de Agricultura pagar de inmediato las deudas acumuladas con productores y propietarios de maquinarias agrícolas de San Juan, al advertir que la situación puede agravar la crisis productiva.

El exadministrador del Banco Agrícola señaló que los compromisos pendientes ascienden a RD$510 millones, de los cuales RD$205 millones corresponden a productores de cebolla, RD$210 millones a agricultores de habichuela y RD$95 millones a dueños de equipos utilizados en labores del campo.

Sánchez Roa sostuvo que la falta de liquidez limita la capacidad de los agricultores para adquirir semillas, fertilizantes, preparar terrenos y cubrir compromisos financieros antes de iniciar nuevas siembras.

También advirtió que el retraso en los pagos podría ampliar las importaciones de habichuelas, producto que, según afirmó, ya representa más del 50 % del consumo nacional.

“El Gobierno, en vez de invertir para producir, le incauta los escasos recursos aportados por los productores, agravando la crisis del campo y poniendo en riesgo la producción agropecuaria de San Juan”, expresó.

El dirigente planteó establecer un mecanismo urgente para saldar las obligaciones y un programa de apoyo que permita recuperar la capacidad productiva de pequeños y medianos agricultores.

Los propietarios de maquinarias agrícolas de San Juan de la Maguana mantienen jornadas de protesta y bloqueos de vías en reclamo del pago de los compromisos pendientes.

dh/am