Mejía defiende vínculos entre República Dominicana y Cuba

Mejía criticó este 18 de agosto del 2026 la expulsión de diplomáticos cubanos por parte del Gobierno dominicano.

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Santo Domingo, 19 ago (Prensa Latina) El secretario general del Movimiento Izquierda Unida (MIU), Miguel Mejía, afirmó hoy que la expulsión de diplomáticos cubanos y sus familiares por parte del Gobierno dominicano constituye una ruptura con los históricos vínculos entre ambos países.

Mejía escribió el artículo titulado «Relaciones domínico-cubanas más allá de un gobernante de turno», publicado en la página oficial del MIU y reproducido por otros medios, a propósito de la reciente medida de la administración de Luis Abinader.

En el texto, considera que el retiro de los miembros de la misión diplomática representa una «desafortunada excepción» en las relaciones bilaterales, cuya historia, afirma, está marcada por nexos entre ambos pueblos que trascienden los gobiernos y las coyunturas políticas.

«Antes y por encima de las relaciones diplomáticas, que son lazos establecidos entre gobiernos, están los lazos, mil veces más estables y sólidos, establecidos por los pueblos», sostiene Mejía, quien atribuye esos vínculos a la cercanía geográfica y los acontecimientos históricos compartidos.

El dirigente del MIU recuerda la participación de cubanos en las guerras de la Restauración dominicana y destaca el papel de los dominicanos Máximo Gómez, los hermanos Marcano y Modesto Díaz en las luchas independentistas de Cuba.

También menciona la solidaridad entre ambos pueblos durante diferentes momentos de sus respectivas historias.

Mejía recuerda que las relaciones diplomáticas entre los dos países fueron establecidas en 1902, aunque posteriormente quedaron interrumpidas tras los acontecimientos de 1959.

«Después del 1 de enero de 1959, aunque en un nivel más bajo, se mantuvieron las relaciones diplomáticas. La ruptura total no tardaría en llegar, tras los desembarcos de las expediciones antitrujillistas del 14 de junio de 1959. Desde el 29 de junio, los vínculos oficiales, no los populares, quedaron rotos», subraya.

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