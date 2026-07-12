Medios dominicanos destacan récord de Marileidy Paulino

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Santo Domingo, 12 jul.- Medios de comunicación de República Dominicana destacan hoy la victoria de la campeona olímpica Marileidy Paulino en la Liga Diamante de atletismo, tras imponerse en 400 metros planos en Mónaco e implantar un nuevo récord.

El diario Listín Diario resaltó el resultado con el titular «Marileidy Paulino vuelve a romper récord y gana su tercera carrera en Liga Diamante este año», mientras que Diario Libre subrayó que la atleta dominicana conquistó la prueba con un tiempo de 48.67 segundos, con el que superó el récord del Meeting Herculis EBS de Mónaco, una de las competencias más importantes del circuito, que pertenecía a la bahameña Shaunae Miller-Uibo.

Paulino, de 29 años y oriunda del municipio de Nizao, mantuvo así su invicto de la temporada en la Liga Diamante al cruzar la meta por delante de la estadounidense Aaliyah Butler, segunda con 48.84, y de la checa Lurdes Gloria Manuel, tercera con 49.44. La jamaicana Nickisha Price finalizó en la cuarta posición.

Su marca constituye el mejor registro en la historia de los 400 metros femeninos en la reunión de Mónaco, una de las paradas más prestigiosas del circuito de la Liga Diamante.

Medios de prensa locales coinciden en señalar que este triunfo confirma el excelente momento de la doble campeona mundial, quien en junio también estableció el récord de la reunión de París al detener el cronómetro en 48.48 segundos, su mejor marca de la temporada hasta ese momento.

Previamente, había ganado la prueba de los 400 metros en la tercera parada del Grand Slam Track, disputada en Filadelfia, Estados Unidos, con un tiempo de 49.12 segundos.

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