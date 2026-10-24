Mecenazgo Vivo celebra la diversidad artística dominicana

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SANTO DOMINGO. La Dirección General de Mecenazgo inauguró la segunda edición de Experiencia Mecenazgo Vivo 2026, encabezada por el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, con una programación dedicada a las artes, la formación y el intercambio cultural.

Del 12 al 17 de octubre, más de 2,000 personas participaron en las actividades, que incluyeron música, danza, teatro, exposiciones y conversatorios sobre el futuro del sector cultural dominicano.

El acto inaugural contó con el desfile de los Guloyas de San Pedro de Macorís, una presentación de Malvin Montero, la Banda Filarmónica de Útica y la apertura de la exposición “TRAVESÍA: Mar, Memoria y Libertad”.

La agenda también integró capacitaciones de teatro, artes visuales, experiencia taína y cine para estudiantes de liceos con modalidad en arte, impartidas en el Laboratorio Casa de Gestión Cultural.

Asimismo, se celebraron conversatorios especializados sobre la Ley de Mecenazgo 340-19 y espacios de reflexión sobre danza, junto con diversas presentaciones artísticas.

La iniciativa, organizada por la Dirección General de Mecenazgo, adscrita al Ministerio de Cultura y dirigida por Henry Mercedes Vales, propició encuentros entre estudiantes, artistas, gestores culturales y representantes del ámbito legislativo y gubernamental.

La segunda edición de Experiencia Mecenazgo Vivo promovió el intercambio entre distintas expresiones artísticas y tradiciones, al tiempo que abrió espacios de formación y diálogo sobre el desarrollo cultural del país.

dh/am