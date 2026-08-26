Santiago: Restaurante celebra semana gastronomía mexicana

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SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- El restaurante Maximum Rooftop, ubicado en el séptimo piso del AC Hotel Santiago de los Caballeros by Marriott®, inauguró su Semana Gastronómica Mexicana “México desde el Corazón del Caribe”, una experiencia culinaria y cultural que se desarrollará hasta el 30 de agosto.

La iniciativa busca exaltar la riqueza y diversidad de la gastronomía mexicana mediante un menú especial disponible desde las 5:00 de la tarde hasta la 1:00 de la madrugada, inspirado en ingredientes, recetas y tradiciones que distinguen la cocina de ese país.

CHEFS INVITADOS DESDE MEXICO

La propuesta cuenta con la participación de los chefs Jorge Martínez y Jaime Barbosa, procedentes del Sheraton Mexico City María Isabel Hotel, quienes aportan su experiencia para presentar una interpretación auténtica de los sabores mexicanos.

El menú incluye platos emblemáticos como aguachile sinaloense, cochinita pibil, mole poblano y chile en nogada, además de cócteles como la Paloma, Mezcal Mule y los tradicionales Cantaritos.

“Desde Maximum buscamos ofrecer a nuestros clientes experiencias de clase mundial. Este festival es un homenaje a la diversidad, la tradición y los sabores auténticos de una de las cocinas más icónicas del mundo”, afirmó Fernando Álvarez, gerente de Alimentos y Bebidas del AC Hotel Santiago de los Caballeros.

ESPECTACULO MUSICAL Y CULTURA

La agenda contempla el espectáculo “Sounds of Mexico”, con trompetista en vivo, mientras que el domingo se realizará el “Brunch Tributo a México”, acompañado de mariachi y un repertorio de éxitos de reconocidos artistas mexicanos.

La actividad cuenta con el respaldo de Patrón Tequila, Copa Airlines, AC Hotel Santiago de los Caballeros y Sheraton Mexico City María Isabel Hotel.

La apertura reunió a invitados especiales, medios de comunicación, creadores de contenido, empresarios, representantes de asociaciones empresariales, aliados comerciales y miembros de la comunidad mexicana residente en Santiago.

an/am