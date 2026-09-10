Mauricio Báez celebra 63 años y reconoce a Boyón Domínguez

José -Boyón- Domíguez al momento de recibir la placa de reconocimiento por parte de la directiva del Mauricio Báez. Desde la izquierda Arismendy Pieter, Estephanie Almonte Amor, Alba Patricia Heredia Severino, Leo Corporán, Vladimir Doñé y César Amaury Heredia Guerra.

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SANTO DOMINGO.- Bajo el lema “¡Principios sin fin!”, la familia del club Mauricio Báez celebró su tradicional desayuno aniversario con motivo de sus 63 años de fundación, en un acto dedicado al inmortal del deporte dominicano José -Boyón- Domínguez, una de las figuras más emblemáticas de la institución de Villa Juana.

La distinción reconoce los 56 años de trayectoria de Domínguez como miembro del club, donde se inició como jugador infantil, juvenil y superior y posteriormente desarrolló una amplia labor como entrenador, formador y dirigente, hasta convertirse en presidente y uno de sus principales referentes.

Para la comunidad de Villa Juana, la figura de quien fuera armador de la selección dominicana de baloncesto trasciende el ámbito deportivo. Niños, jóvenes y adultos lo consideran un ejemplo de superación y uno de los frutos de la visión que impulsaron los fundadores del Mauricio Báez desde su creación, en 1963.

“SOY MAURICIANO Y LO LLEVO EN LA SANGRE”

“Hablar del Mauricio Báez para mí es hablar de mi vida porque llegué aquí siendo un niño. Soy mauriciano y lo llevo en la sangre”, expresó Domínguez durante su discurso de agradecimiento.

El presidente del club destacó que la institución representa mucho más que un espacio destinado a la práctica deportiva, al señalar que se ha convertido en un lugar para convivir, educar y formar valores.

El asesor y fundador del Mauricio Báez, Leo Corporán, resaltó la entrega de Domínguez y afirmó que su trayectoria ha estado marcada por un servicio desinteresado a la entidad.

“La labor y entrega de Boyón ha sido desinteresada. Desde haber sido jugador, se ha convertido en una de las máximas figuras de este club, sirviendo como asesor, mentor, entrenador y guía de muchos jóvenes y personas que hoy se han convertido en grandes profesionales”, manifestó.

63 AÑOS SIN RENUNCIAR A LOS PRINCIPIOS

César Amaury Heredia Guerra, miembro de la directiva del club, destacó el compromiso mantenido por la institución durante sus 63 años de historia y subrayó la importancia de preservar los valores que dieron origen a la entidad.

“Llegar a 63 años es importante, pero lograrlo sin renunciar a nuestros principios es mucho más importante”, afirmó.

A la actividad asistieron representantes de diversos sectores de la sociedad dominicana, entre ellos Luis Mejía Oviedo, presidente de Centro Caribe Sports; Samuel Pereyra Rojas, titular de la Refinería Dominicana de Petróleo; Kelvin Cruz, ministro de Deportes; el mayor general Delio Colón; Dionisio Guzmán, presidente del Comité Permanente del Pabellón de la Fama del Deporte; Franklin Soriano, vicepresidente de BanReservas; José P. Monegro, director de El Día, y Carlos Febrillet, viceministro de Defensa.

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