Más de 70 escritores asistirán a Feria del Libro en Dominicana

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, hizo el anuncio este martes 25 de agosto.

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Santo Domingo, 26 ago (Prensa Latina) La literatura volverá a ocupar el centro de la vida cultural dominicana con la celebración de la 28 Feria Internacional del Libro Santo Domingo (FILSD 2026) en septiembre próximo, informó hoy el Ministerio de Cultura.

El encuentro reunirá a unos 70 escritores de diferentes países, además de directores de festivales literarios, una treintena de editoriales y los lectores, en una propuesta que busca fortalecer el diálogo de las letras en la Plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.

La propuesta procura que el acontecimiento trascienda la tradicional exhibición y venta de libros para convertirse en un espacio de intercambio cultural y de circulación de ideas.

El ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, destacó precisamente ese propósito de fortalecer el alcance internacional de la FILSD y proyectarla como escenario para el encuentro de diversas voces de la literatura.

El programa comenzará con el acto inaugural el 23 de septiembre, mientras que del 24 de septiembre al 4 de octubre la Plaza de la Cultura acogerá más de 600 actividades.

CONFERENCIAS, TALLERES Y ENCUENTROS CON ESCRITORES

Presentaciones de libros, conferencias, talleres y encuentros con escritores compartirán espacio con el cine, la música y propuestas especialmente concebidas para niños y jóvenes.

En una feria que busca acercar la literatura a las nuevas generaciones, la programación infantil y juvenil adquiere particular importancia, al tiempo que las actividades académicas y los encuentros con autores permitirán abordar la creación literaria desde distintas perspectivas.

El escritor dominicano José Mármol será el autor homenajeado de esta edición. Como parte del reconocimiento, la Editora Nacional pondrá en circulación tres de sus obras: Esculpir la niebla, Metáforas del tiempo y La escritura imposible. En total, durante la feria se presentarán 23 títulos.

Panamá será el país invitado de honor, con una delegación de más de 35 escritores y representantes de la música, la danza y el teatro.

dfm/mpv