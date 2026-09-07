Más de 4,500 personas reciben servicios salud gratuitos en Mao

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MAO, Valverde.- Un total de 4,551 personas fueron beneficiadas con servicios gratuitos de salud, prevención, diagnóstico, medicamentos, vacunación, orientación y acciones sociales durante la jornada “Más Salud y Bienestar”, desarrollada este fin de semana por el Ministerio de Salud en Mao, provincia Valverde.

Durante los dos días de actividades, realizadas en el Liceo Juan de Jesús Reyes, fueron ofrecidas 1,517 consultas médicas en distintas especialidades.

De estas, 594 correspondieron a Medicina General y Cardiometabólico; 327 a Oftalmología y Optometría; 202 a Odontología; 194 a Pediatría; 122 a Ginecología; 40 a Urología y 38 a Dermatología.

El ministro de Salud, Víctor Atallah, destacó que el objetivo de estas jornadas es garantizar que las personas atendidas reciban seguimiento posteriormente dentro de la red pública de salud.

“Esta no es una jornada de dos días. Aquí identificamos las necesidades de las personas, les creamos su expediente y, a partir de ahí, les damos seguimiento para que continúen su atención en el centro de primer nivel que les corresponde”, afirmó.

Atallah explicó que este modelo permite vincular las consultas y diagnósticos realizados durante la jornada con los centros de salud correspondientes, para garantizar la continuidad de tratamientos, controles y evaluaciones.

Servicios de diagnóstico y prevención

Además de las consultas, los comunitarios recibieron medicamentos gratuitos, vacunas, toma de presión arterial y glicemia, electrocardiogramas, sonografías, análisis de laboratorio, evaluaciones oftalmológicas, lentes y orientación nutricional.

En el área diagnóstica fueron realizadas 96 sonografías, 47 electrocardiogramas y 128 análisis de laboratorio, mientras que se aplicaron 41 vacunas.

También fueron vacunados contra la rabia 25 perros y gatos.

Como parte de las acciones preventivas, 267 pacientes fueron incorporados a la Estrategia HEARTS, orientada al control de la hipertensión arterial y la prevención de enfermedades cardiovasculares.

Los asistentes también pudieron realizar procesos de carnetización en SeNaSa.

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