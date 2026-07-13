Martox presenta “Caracol”, un álbum impulsa el pop caribeño

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SANTO DOMINGO. – El dúo dominicano Martox estrenó “Caracol”, su primer álbum de estudio, una producción de 14 canciones con la que reafirma su apuesta por un pop caribeño renovado, al combinar ritmos tradicionales como la bachata, el merengue y el bolero con influencias de R&B y música electrónica.

La agrupación celebrará este lanzamiento con un concierto especial el próximo 25 de julio de 2026 en el bar Los Reales Colonial, donde interpretará en vivo los temas que conforman su álbum debut y compartirá con el público una nueva etapa de su carrera artística.

Uno de los sencillos más destacados de la producción es “Quererte y Nunca Tenerte”, una bachata alternativa que aborda el amor no correspondido, la obsesión y la vulnerabilidad emocional. La canción mantiene la esencia tropical característica de Martox, incorporando sonidos del pop contemporáneo y elementos electrónicos.

El tema cuenta con un videoclip oficial dirigido por Víctor Cantisano, en el que se representa la frustración de amar a una persona que nunca puede pertenecer completamente.

“Siempre tuvimos las ganas de hacer una bachata y esta historia nos dio la excusa perfecta. Es un tema que habla de querer a alguien que no puedes tener, pero manteniendo la energía alta”, expresaron los integrantes del dúo, al destacar que este género permite transmitir emociones intensas sin perder su fuerza bailable.

Originarios de Santiago de los Caballeros, Juan Miguel Martínez y Eduardo Baldera se han consolidado como una de las propuestas más innovadoras de la escena alternativa dominicana. Su proyecto busca proyectar la identidad musical del país hacia nuevas audiencias, sin abandonar sus raíces culturales.

La propuesta de Martox ha recibido reconocimiento y respaldo de figuras como Juan Luis Guerra, además de formar parte del programa YouTube Foundry, una iniciativa enfocada en impulsar nuevos talentos musicales.

Con “Caracol”, el dúo inicia una nueva fase que incluirá presentaciones en vivo, colaboraciones y futuros proyectos destinados a ampliar su presencia dentro y fuera de República Dominicana.

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