Mario Román y Owen Stewart comparten liderato Golf de PP

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PLAYA DORADA, Puerto Plata.– Los golfistas Mario Román y Owen Stewart terminaron con tarjetas de 69 golpes para compartir el liderato tras la primera jornada de la edición 51 de la Copa Rotativa de Golf del Puerto Plata Golf Club, que estableció récord de participación con 152 jugadores.

Román y Stewart encabezaron la clasificación en el inicio del tradicional certamen, seguidos por el exjugador de la NBA Ron Mercer, quien completó el recorrido con 70 golpes.

Daniel Pérez y Benny Martínez finalizaron con 71 golpes, mientras que José Sieron, Eligio Cerda y Carlos Abbott terminaron la jornada con tarjetas de 72.

La competencia comenzó el 29 de agosto y continuará los días 4 y 5 de septiembre en el Playa Dorada Golf Club.

Esta edición está dedicada al empresario Fernando Ortega Brugal, conocido como “Don Nano”, y tendrá su ceremonia oficial el viernes 4 de septiembre, a partir de las 12:30 del mediodía.

Durante esa jornada continuará la Copa Rotativa reservada para los socios del Puerto Plata Golf Club, al tiempo que se pondrá en marcha la competencia Open, destinada a invitados y amigos de la institución. Ambas pruebas se disputan bajo la modalidad Stroke Play individual.

Los organizadores destacaron que los 152 participantes constituyen la mayor cantidad registrada en la historia de la Copa Rotativa, consolidando el evento como una de las principales competencias del calendario golfístico de la región norte.

La Copa Rotativa es organizada por el Puerto Plata Golf Club y es considerada el segundo torneo de golf de mayor antigüedad de República Dominicana, solo superado por las competencias nacionales organizadas por la Federación Dominicana de Golf.

El certamen cuenta con el respaldo de Casa Brugal y Hotel Blue Jack Tar.

La organización mantiene expectativas positivas para las actividades del próximo fin de semana, cuando se reanudarán las competencias y se esperan nuevas sorpresas para los participantes.

of-am