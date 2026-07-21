María Dimitrova gana oro en kata Torneo Karate de México

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MEXICO.- La dominicana María Dimitrova reafirmó su condición de referente continental del karate al conquistar de manera invicta la medalla de oro en la modalidad de kata femenino de la Karate One Serie A 2026, celebrada en Guadalajara, México.

Dimitrova, vigente campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe y del Campeonato Panamericano de Kata, derrotó en la final a la portuguesa Rita Márquez por 3-2, cerrando el torneo con un impecable récord de 6-0.

La atleta dominicana superó en su recorrido a rivales de México, Suiza, Brasil, Venezuela y Portugal. Entre sus victorias destacaron los triunfos sobre Ana Martínez, de México (4-1), Maia Ritz, de Suiza (5-0), Yanneth Quiroz, de México (5-0), Leticia Cardozo, de Brasil (3-2), y Diana Oligino, de Venezuela (3-2), antes de imponerse a Márquez en la disputa por el oro.

Con este resultado, Dimitrova regresa a lo más alto del circuito Serie A de la Federación Mundial de Karate (WKF), logrando un título que no obtenía desde su consagración en la Premier League de Almere en 2015.

Por su parte, el equipo dominicano de kata masculino se adjudicó la medalla de plata tras caer por un ajustado marcador de 3-2 ante el representativo de Macao, que se quedó con el oro.

Durante la competencia, el campeón regional Anel Castillo sufrió una lesión en uno de sus hombros durante los cuartos de final y será evaluado por el cuerpo médico.

El presidente de la Federación Dominicana de Karate, José Luis Ramírez, destacó el desempeño de la delegación y aseguró que el equipo está preparado para afrontar los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, que serán inaugurados este viernes.

Ramírez agradeció el respaldo del Ministerio de Deportes y del Comité Olímpico Dominicano (COD), al tiempo que felicitó a los atletas por los resultados obtenidos en Guadalajara.

La actuación de Dimitrova forma parte de su preparación internacional con miras a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, escenario en el que buscará conquistar su sexta medalla de oro consecutiva antes de poner fin a su exitosa carrera deportiva.

of-am