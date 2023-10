Marca un hito la hazaña lograda por los palestinos de Hamas

EL AUTOR es sociólogo y político. Reside en Santo Domingo.

(IN MEMORIAM: a Roberto Fisk, ese grande y noble periodista de la guerra, de la paz y de los derechos del hombre}

He visto las imágenes que procedentes de Gaza, Israel y la frontera con Egipto han llegado hasta mi igual que a millones de personas en todo el mundo.

Me apresuro a hacer algunos comentarios antes de que el rebaño enturbie las aguas del entendimiento con la habitual letanía de idioteces.

1ro.- Los palestinos, por primera vez, en ni se sabe cuántos años han logrado montar una operación militar de envergadura contra Israel en absoluto secreto; tomando completamente por sorpresa a la formidable maquinaria militar, policial, política y tecnológica israelí. Este es un logro extraordinario porque durante décadas el Mossad y/o el Shin Bet habían logrado penetrar, desarticular, abortar y derrotar las operaciones militares palestinas.

2do.- Hamas, por primera vez en la historia de todas y cualesquiera de las organizaciones políticas y/o militares palestinas emprende una acción de esta envergadura con más de 150 militares y civiles muertos, más de mil heridos y más importante aún, decenas de prisioneros que servirán a Hamas para negociar, obtener información, limitar algunas de las atrocidades israelíes de represalia y demostrarse a sí mismos y al mundo que ellos, finalmente han aprendido a pelear no solo con ardor y abnegación como siempre hicieron sino con inteligencia, astucia y tecnología.

3ro.- Los imbéciles de siempre ya andan pronosticando la dureza de la respuesta israelí, la destrucción y muertes resultante. Los palestinos han pagado ese precio por solamente tirar piedras a los israelíes, por lanzarles cohetes de juguetes que nunca mataron ni una burra o por resistir a una humillación infligida a mujeres y niños en cada reten de chequeo. Ahora, habiendo capturado tanques de guerra de última generación, tomado instalaciones militares, puestos fronterizos, derrotado unidades, usado mejores cohetes, roto fronteras por aire, tierra y mar, han dado su primera grande demostración de capacidad militar. Nada ni nadie, ningún sufrimiento palestino podrá borrar ni mitigar la sensación todopoderosa y enorme de que, con los ataques del día 7 de octubre de 2023 hicieron justicia.

4to.- La hazaña lograda por los palestinos de Hamas, marca un hito. Finalmente, tras tantos abusos y crímenes israelíes, aprendieron a luchar no para ser mártires, que lo serán comoquiera, sino para demostrarle al mundo, especialmente a los colonos israelíes y a esa derecha que traicionó cada posibilidad de paz que si antes no pudieron exterminar a los palestinos tampoco podrán ahora y que, esta sangre israelí de hoy no es más que una respuesta a décadas de abuso y crímenes que además de diezmar la población palestina envilecieron a los propios israelíes y pervirtieron su propia identidad.

Volveré – lo prometo- a escribir sobre esto en los próximos días, pero sépase mientras tanto que quienes disfrutaron las muertes de palestinos durante décadas labraron el destino de hoy y quienes no derramaron nunca una lagrima por aquellos no tienen tampoco moral ni derecho a venir como fariseos a reclamar venganza por las muertes de civiles israelíes. De ahora en adelante, Israel queda obligado a enfrentarse a un nuevo enemigo, uno de su propia hechura y ¡Oh sorpresa! de igual estatura.

Qué lástima que Robert Fisk falleciera el 3 de noviembre de 2020 y no pudiera, tras su lucha larga y tenaz por la paz y por los derechos de los palestinos ver como ese pueblo, finalmente, emprendió un camino que obligará a los israelíes a respetarlos y a temerlos después de haberse pasado toda una vida despreciándolos.

