“Magnifica Humanitas»: reseña de una ultreya

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El miércoles 7 de octubre de 2026 el Movimiento de Cursillos de Cristiandad de la Arquidiócesis de Santo Domingo celebró su Ultreya Arquidiocesana de octubre en el Auditorio de la Casa San Pablo.

Bajo el título “Magnifica Humanitas: llamados a ser plenamente humanos para transformar el mundo”, la jornada reunió a numerosos cursillistas, sacerdotes, diáconos y representantes de parroquias y movimientos eclesiales, tanto de forma presencial como a través de la transmisión en vivo por YouTube por el canal del MCC.

La noche, iniciada a las 7:30 p.m. en el mes del Rosario y de las misiones, se abrió con la invocación al Espíritu Santo. La parroquia madrina fue Cristo Salvador, representada por el P. Nelson Clark. El ambiente se impregnó de la alegría cursillista con el grito “¡De Colores!” y el recordatorio vivo de que “Cristo cuenta contigo”.

El ingeniero José Armando Tavarez, catequista desde 1993, educador y líder laical, ofreció una profunda reflexión inspirada en la primera encíclica del Papa León XIV. Subrayó que la grandeza del ser humano nace de haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. Por ello, la vocación del cristiano —y especialmente del cursillista— no se limita a “ser buena persona”, sino a vivir plenamente su humanidad en el amor de Jesucristo.

Tres ideas iluminaron su palabra: no se puede amar a Dios y permanecer indiferente al que sufre; la santidad no consiste en abandonar lo humano, sino en alcanzar su plenitud en Cristo; y en un mundo cada vez más tecnológico, pero donde muchos se sienten solos, el cursillista tiene la misión de llevar el rostro humano de Cristo a sus ambientes.

Sobre la inteligencia artificial, Tavarez fue equilibrado y esperanzador: la IA no destruye la fe si se pone a la persona y a Dios en el centro. Puede explicar, escribir oraciones o hablar de amor, pero no puede vivir el Evangelio, orar de verdad ni amar. Ninguna máquina sustituye el testimonio de una vida tocada por Cristo. Por eso invitó a usar la tecnología sin renunciar a los encuentros humanos, los abrazos y la oración sincera. Solo el amor transforma los corazones.

La Ultreya se convirtió así en un espacio de renovación espiritual y compromiso apostólico. El Movimiento reafirmó su llamada a hacer Iglesia y fermentar el Evangelio en la sociedad actual. ¡Cristo cuenta contigo! ¡De Colores!

jpm-am