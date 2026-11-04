Abinader apuesta a inversión de más valor agregado en RD

El jefe de Estado dominicano habló n Madrid este miércoles durante un encuentro con presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, entre otros.

MADRID.– El presidente Luis Abinader afirmó este miércoles que la economía dominicana va más allá del turismo y avanza hacia inversiones de mayor valor agregado, durante el XVI Encuentro Empresarial Iberoamericano, celebrado en Madrid, España.

«Nuestra economía es tan diversa que el béisbol representa entre 500 y 600 millones de dólares», expresó el mandatario en un coloquio junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y los presidentes de Costa Rica, Laura Fernández, y Bolivia, Rodrigo Paz.

INVERSIÓN Y NUEVOS SECTORES

Abinader destacó que República Dominicana crecerá más de un 4,5 % este año, lo que la situaría entre las economías de mayor expansión de América Latina. Atribuyó estos resultados a la estabilidad política y al desempeño económico del país.

El gobernante señaló que, aunque el turismo continúa siendo un sector fundamental y concentra entre el 60 % y el 65 % de la inversión española en el país, República Dominicana busca ampliar sus oportunidades en otras áreas.

Como ejemplo, mencionó la inversión de Google, que, según indicó, supera los 1,500 millones de dólares y contempla posicionar al país como un centro digital o hub tecnológico, con condiciones favorables para el desarrollo de centros de datos.

Asimismo, abogó por una mayor cooperación entre los países iberoamericanos en sectores estratégicos como la inteligencia artificial y los drones.

SARGAZO: UN DESAFÍO ECONÓMICO

El presidente también alertó sobre el impacto del sargazo, cuya proliferación afecta a República Dominicana y otros países del Caribe.

Explicó que las playas dominicanas recibieron el año pasado una cantidad sin precedentes de esta macroalga y consideró necesario fortalecer la investigación y compartir conocimientos para encontrar soluciones conjuntas.

Abinader advirtió que el problema trasciende el turismo y alcanza otros sectores económicos, incluida la generación eléctrica. Indicó que algunas plantas han tenido que detener sus operaciones porque la abundancia de sargazo impide captar adecuadamente el agua necesaria para producir electricidad.

El mandatario participó en el encuentro empresarial previo a la XXX Cumbre Iberoamericana, donde defendió la promoción de las economías nacionales y la integración regional.

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