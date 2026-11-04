Llama reforzar cooperación regional en Iberoamérica

Bisonó hizo el planteamiento durante su intervención en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en Madrid, España.

MADRID, ESPAÑA.– El ministro de Relaciones Exteriores, Víctor –Ito– Bisonó, llamó este miércoles a los países iberoamericanos a fortalecer la cooperación económica, la seguridad regional y las alianzas productivas, con el objetivo de convertir los espacios de diálogo político en resultados concretos para sus ciudadanos.

El canciller dominicano hizo el planteamiento durante su intervención en la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada en el marco de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, donde destacó la importancia de aprovechar las capacidades de la región para ampliar las oportunidades de desarrollo, comercio e inversión.

DIPLOMACIA ECONÓMICA E INVERSIÓN

“Es el momento de traducir la diplomacia económica en inversiones, comercio y alianzas productivas”, expresó Bisonó.

Asimismo, resaltó la necesidad de construir cadenas de suministro confiables que contribuyan a garantizar la seguridad alimentaria, además de impulsar la cooperación digital, la ciberseguridad, la trazabilidad de cargas y el fortalecimiento de la seguridad portuaria.

COOPERACIÓN FRENTE A AMENAZAS REGIONALES

El funcionario también abogó por una mayor coordinación entre los países para enfrentar amenazas comunes, especialmente el narcotráfico y la delincuencia organizada transnacional.

De igual manera, consideró prioritario mejorar los mecanismos regionales de prevención y respuesta ante desastres naturales y emergencias sanitarias.

AVANCES DE LA AGENDA IBEROAMERICANA

Bisonó valoró los resultados alcanzados durante la presidencia pro tempore de España, entre ellos la Carta Iberoamericana de Movilidad Académica, la Carta Iberoamericana de Cuidados y Apoyos, la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial y la Red Iberoamericana de Reducción del Riesgo de Desastres y Protección Civil.

Finalmente, reconoció el esfuerzo conjunto de las naciones participantes para transformar la concertación política en iniciativas y resultados tangibles que contribuyan al desarrollo de sus sociedades.

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