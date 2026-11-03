CMD suspende paro y marcha; se reunirá con Luis Abinader

SANTO DOMINGO.- El Colegio Médico Dominicano (CMD) anunció la suspensión del paro de labores de 24 horas, convocado para este miércoles 4 de noviembre, así como de la marcha hacia el Palacio Nacional prevista para el miércoles 11, tras acordar una reunión con el presidente Luis Abinader.

El encuentro entre el mandatario y los representantes del gremio médico está pautado para el jueves 12 de noviembre en el Palacio Nacional, donde se espera avanzar en las negociaciones sobre las demandas del sector.

DECISIÓN TRAS CONVOCATORIA PRESIDENCIAL

La información fue ofrecida este martes por la Junta Directiva Nacional del CMD durante una rueda de prensa, en la que explicó que la suspensión de las protestas responde a la convocatoria realizada para sostener un diálogo directo con el jefe de Estado.

El presidente del CMD, Luis Alberto Peña, indicó que la decisión busca dar continuidad a las conversaciones con el Gobierno y procurar un acuerdo que permita responder a las reivindicaciones de los profesionales de la medicina.

RECLAMOS DEL SECTOR MÉDICO

Entre las principales demandas del gremio figuran mejoras en las condiciones laborales de los médicos, el fortalecimiento de la infraestructura hospitalaria y la revisión de aspectos normativos que inciden en el ejercicio de la medicina en República Dominicana.

Peña reiteró la disposición de la organización de mantener abiertos los canales de comunicación con las autoridades y procurar soluciones a los reclamos del sector.

La suspensión de las jornadas de protesta abre un compás de espera hasta la reunión con Abinader, cuyo resultado podría determinar el rumbo de las negociaciones entre el Gobierno y el gremio médico.

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