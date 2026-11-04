Sismo de magnitud 4.5 sacudió este miércoles zonas de Miches

SANTO DOMINGO.- Un temblor de magnitud 4.5 sacudió este miércoles zonas de Miches, en la costa noreste de la República Dominicana.

El epicentro fue ubicado a 104.2 kilómetros al este-noreste del citado municipio costero, según el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El movimiento ocurrió a la 1:08 de la tarde a una profundidad de 10 kilómetros, en las coordenadas 19.180 de latitud norte y -68.080 de longitud oeste.

Hasta el momento no hay reportes de víctimas no daños.

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