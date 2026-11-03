Hospitales en frontera activan protocolos por tensión Haití

El SNS también "preparó" hospitales en otras zonas del país considerados estratégidos.

Santo Domingo, 3 nov (Prensa Latina) El Servicio Nacional de Salud (SNS) de República Dominicana activó hoy los protocolos de emergencia y preparó equipos médicos en hospitales de la zona fronteriza, ante posibles eventualidades relacionadas con la situación de tensión en Haití.

La medida incluye equipos multidisciplinarios integrados por cirujanos, ortopedas, intensivistas y anestesiólogos, así como la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para atender a las personas que requieran asistencia de emergencia.

Como parte del dispositivo, el SNS mantiene interconectada la red de helipuertos hospitalarios con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de coordinar el traslado y la recepción de pacientes que precisen atención médica especializada.

OTROS HOSPITALES EN ZONAS ESTRATEGICAS

La disposición contempla también otros centros de la Red Pública considerados estratégicos de acuerdo con un comunicado oficial.

Entre los centros identificados para esta respuesta figuran la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, el Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena y el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras.

La medida abarca hospitales fronterizos y otros establecimientos de la Red Pública ubicados en Santo Domingo, según informó el SNS.

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