Hospitales en frontera activan protocolos por tensión Haití

Santo Domingo, 3 nov (Prensa Latina) El Servicio Nacional de Salud (SNS) de República Dominicana activó hoy los protocolos de emergencia y preparó equipos médicos en hospitales de la zona fronteriza, ante posibles eventualidades relacionadas con la situación de tensión en Haití.
La medida incluye equipos multidisciplinarios integrados por cirujanos, ortopedas, intensivistas y anestesiólogos, así como la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos para atender a las personas que requieran asistencia de emergencia.
Como parte del dispositivo, el SNS mantiene interconectada la red de helipuertos hospitalarios con las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de coordinar el traslado y la recepción de pacientes que precisen atención médica especializada.
OTROS HOSPITALES EN ZONAS ESTRATEGICAS
La disposición contempla también otros centros de la Red Pública considerados estratégicos de acuerdo con un comunicado oficial.
Entre los centros identificados para esta respuesta figuran la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar, el Hospital Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el Hospital Traumatológico y Quirúrgico Prof. Juan Bosch, el Hospital Provincial Dr. Pedro Emilio de Marchena y el Hospital Provincial Dr. Ángel Contreras.
La medida abarca hospitales fronterizos y otros establecimientos de la Red Pública ubicados en Santo Domingo, según informó el SNS.
las/mpv
Tan mal que se expresan las autoridades de HAITI de los DOMINICANO su embajadora nos acuso de invadir su territorio y cada vez cuando necesitan ayuda ahi esta el DOMINICANO lo hicimos cuando el terremoto y siempre. Pero no agradecen esos hijos de satan-a
LADRONES , violadores y NARCOS LO MISMO !
RECORDEMOS , UN CRIMINAL MENOS ES PODER VIVIR EN PAZ Y UNO MENOS CON ARMA ILEGAL !
NO LE HECHEN CULPA AL POLICIA SI ES ENFRENTADO POR UN CRIMINAL ARMADO Y EJECUTADO EN EL ENFRENTE,,»»LOS DERECHOS HUMANOS » QUE BUSQUEN LUGAR EN OTRO PAIS ,,QUEREMOS PODER SALIR A LAS CALLES SIN EL TEMOR DE SER ASALTADO CON MI FAMILIA EN PARQUE , LUGARES DE RECREO ! QUEREMOS PENA CAPITAL !