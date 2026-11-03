Fitch proyecta deuda pública dominicana bajará este 2026

SANTO DOMINGO.– La agencia calificadora Fitch Ratings proyecta que la relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) de República Dominicana disminuirá de 49,3 % en 2025 a 47,9 % en 2026, según el indicador utilizado en su análisis soberano.

La reducción de 1,4 puntos porcentuales situaría al país por debajo de la mediana de 52,5 % correspondiente a las economías soberanas con calificación BB, de acuerdo con las estimaciones de la firma.

FACTORES QUE IMPULSARÍAN LA REDUCCIÓN

Fitch atribuye esta evolución al crecimiento del PIB nominal y a la apreciación del peso dominicano, factores que contribuirían a disminuir el peso relativo de las obligaciones públicas frente al tamaño de la economía.

La proyección se produce pese a que la agencia estima que el déficit del Gobierno central aumentará ligeramente, al pasar de 3,5 % del PIB en 2025 a 3,7 % en 2026.

Para 2028, Fitch prevé que la relación entre deuda y PIB aumente moderadamente hasta 48,9 %. Sin embargo, el indicador permanecería por debajo de la mediana de los países con calificación crediticia comparable.

EXPOSICIÓN A LAS VARIACIONES CAMBIARIAS

El informe advierte que aproximadamente dos tercios de la deuda dominicana están denominados en moneda extranjera, lo que mantiene al país expuesto a las fluctuaciones cambiarias. No obstante, esta proporción es inferior al 70 % reportado en 2023.

El documento también presenta una medida más amplia de la deuda pública, que incorpora obligaciones heredadas del Banco Central y alcanzó el 57,9 % del PIB al cierre de 2025.

Esta última cifra responde a una cobertura diferente de la serie utilizada para proyectar una relación de 47,9 % en 2026.

La reducción de la deuda como proporción del PIB no significa necesariamente que disminuya el monto nominal adeudado, sino que las obligaciones representan una proporción menor del valor total de la economía.

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