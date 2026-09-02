Magín Díaz juramenta Cedeño Brea superintendente de Bancos

Magín Díaz, juramentó este martes a Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos.

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SANTO DOMINGO.- El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, juramentó este martes a Enmanuel Cedeño Brea como nuevo superintendente de Bancos de la República Dominicana, en sustitución de Alejandro Fernández W., quien ocupó el cargo durante seis años.

La designación de Cedeño Brea está contenida en el Decreto 606-26 y, conforme a la Ley Monetaria y Financiera, tendrá una duración de dos años.

EXPERIENCIA EN REGULACIÓN FINANCIERA

Díaz resaltó la preparación y experiencia de Cedeño Brea en regulación, supervisión, economía, finanzas y gestión de riesgos, cualidades que, según explicó, fueron tomadas en cuenta por el presidente Luis Abinader para su designación.

El ministro también reconoció la gestión de Alejandro Fernández W., destacando los avances alcanzados por la Superintendencia de Bancos en materia de profesionalización, digitalización y fortalecimiento de su capacidad operativa.

Cedeño Brea manifestó su compromiso de dar continuidad al plan estratégico de la institución, con énfasis en la madurez institucional, la supervisión basada en riesgos y la innovación regulatoria.

TRAYECTORIA PROFESIONAL

El nuevo superintendente es abogado, con especialización en economía y finanzas, y cuenta con una amplia trayectoria en regulación financiera, supervisión prudencial, gestión de riesgos y cumplimiento normativo.

Antes de asumir el cargo se desempeñaba como asesor principal y coordinador técnico de la Superintendencia de Bancos.

Previamente, ocupó la posición de subgerente de Regulación e Innovación, desde donde tuvo responsabilidad sobre áreas relacionadas con regulación, supervisión contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, innovación e inclusión financiera, investigación económica, registro y licencias, y sanciones administrativas.

Asimismo, Cedeño Brea fue intendente del Mercado de Valores entre 2022 y 2024 y ha ejercido como asesor de diversas entidades financieras.

an/am