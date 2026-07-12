Maestría japonesa para salvarte en un terremoto 

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Tres minutos bastaron para cambiar el destino de miles de familias.

En Venezuela más de 4,118 muertos en apenas 3 minutos de terror, fue la lección.

Un desastre que dejó miles de familias en luto, comunidades devastadas y un país enfrentando una enorme tragedia.

La solidaridad y la ayuda humanitaria hoy, son más necesarias que nunca.

Venezuela no solo enfrenta el dolor de una tragedia humana; también enfrenta el desafío de construir un país con una economía más fuerte, infraestructura más segura e instituciones capaces de responder cuando cada segundo cuenta.

Las víctimas merecen algo más que condolencias: merecen que esta tragedia impulse cambios reales para proteger vidas y ofrecer un futuro con mayor seguridad y oportunidades.

Cuando ocurre un sismo de gran magnitud, ninguna infraestructura puede considerarse completamente segura: edificios, viviendas, puentes, túneles, elevados y distribuidores viales pueden verse comprometidos. Por eso, la prevención no es una opción, es una obligación.

Dejar reservas de oro y esmeraldas de Venezuela fuera, para pedir de favor que liberen en Inglaterra, EUA y Francia es culpa de Venezuelan autoridades

Esas autoridades deben garantizar el mantenimiento, la inspección y el reforzamiento continuo de las infraestructuras críticas, especialmente escuelas y hospitales. Proteger esas instalaciones es proteger vidas.

¿Cómo se salvan en Asia?

La meca de terremotos del mundo es Japón y los que hemos visto códigos de construcción en Asia, especialmente Hong Kong, aprendimos.

Presentamos estas ideas: si al sentir tierra moverse y estas cerca de salida, corre a donde no exista nada sobre tu cabeza, irte al aire libre, te da % mayor de salvarte, pero si estás dentro edificios, un super, casas y no puedes en 3 mts salir, debes exigir tener el baño reforzado cerca, enchapado en acero de 6 pies alto x 3 ancho y 3 de largo, con solo tuberías agua y asiento para hacer el #2.

y caerán pedazos concretos a tu alrededor, pero no te aplastaran, estructura de acero prensado, un foco y agua te ayudarán a sobrevivir y tocarás como tambores todo lo que esté cerca, eso les dirá a otros, estoy vivo vengan.

jpm-am