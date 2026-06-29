MADRID: Presentan nuevas oportunidades inversión en RD

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MADRID.- El ministro de Industria, Comercio y Mipymes de la República Dominicana,Eduardo Sanz Lovatón, presentó aquí las oportunidades de inversión que ofrece su país en sectores innovadores.

Durante el Encuentro Empresarial República Dominicana-España, celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Sanz Lovatón afirmó que el país busca una relación económica con España que supere el comercio tradicional y se convierta en una agenda de inversión, innovación y encadenamiento productivo.

“La República Dominicana quiere ser para España mucho más que un socio comercial. Queremos ser la plataforma productiva, logística e industrial desde donde las empresas españolas puedan crecer hacia el Caribe y Las Américas”, expresó.

Estabilidad y cifras clave

Resaltó que la economía dominicana mantiene estabilidad y resiliencia. En 2025, el país captó US$5,033 millones en inversión extranjera directa, con fuerte participación de comercio, industria y zonas francas.

Al cierre de 2025, operan 843 empresas en 93 parques de zonas francas, que generan más de 200 mil empleos directos. Las exportaciones del sector superaron los US$8,600 millones.

Sanz Lovatón subrayó la ubicación geográfica estratégica, la infraestructura portuaria y aeroportuaria moderna y la conectividad aérea y marítima. “Desde la República Dominicana es posible manufacturar, ensamblar, almacenar y redistribuir mercancías hacia mercados clave con rapidez y eficiencia”, dijo.

Apuesta por semiconductores

Presentó la estrategia nacional para desarrollar la industria de semiconductores y manufactura avanzada, con el objetivo de integrar al país en cadenas globales de valor. Invitó a las empresas españolas a considerar a República Dominicana para manufactura, ensamblaje, servicios industriales y logística especializada.

El ministro agradeció a la Cámara de Comercio de España, la Secretaría de Estado de Comercio y al ICEX por organizar el encuentro. Valoró la participación de la misión oficial dominicana integrada por el CONEP, ProDominicana, CNZFE, DGAPP y DGA.

El evento, apoyado por la Embajada Dominicana en España, reunió a empresarios, inversionistas y autoridades de ambos países.

Por el sector privado dominicano asistieron Celso Juan Marranzini, presidente del CONEP, y César Dargam, vicepresidente.

La delegación pública incluyó a Andrés Lugo Risk, director de DGAPP; Vladimir Pimentel, subdirector de ProDominicana; Yarisol López, subdirectora del CNZFE; y Francis Almonte, subdirector de la DGA.

Por España participaron Narciso Casado, director de Iberoamérica de CEOE y secretario del CEIB; Jaime Montalvo, director de Internacional de la Cámara de Comercio de España; y Amparo López Senovilla, secretaria de Estado de Comercio y presidenta de ICEX.