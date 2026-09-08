Luli Pampín tendrá 2da. función “Bienvenidos, Juntos otra vez”

Las dos funciones serán el 11 de octubre bajo la producción de PAV Events.

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SANTO DOMINGO.- Luego del éxito de la primera función, que se encuentra agotada, la producción del espectáculo “Bienvenidos, Juntos otra vez”, de la cantante y animadora infantil argentina Luli Pampín, anunció una segunda presentación para el domingo 11 de octubre en el Teatro Nacional.

Bajo la producción de PAV Events, la primera presentación está pautada para las 3:45 de la tarde y la segunda para las 5:00 de la tarde. Ambas funciones prometen una jornada de música, bailes, colorida escenografía y divertidas dinámicas dirigidas al público infantil y familiar.

La propia artista confirmó la apertura de la segunda función a través de sus redes sociales, donde expresó su alegría por la acogida recibida en República Dominicana.

“Familia lulipamplinenera, de República Dominicana, debido al gran éxito, porque las entradas volaban, abrimos la segunda función. ¡Qué alegría, qué hermoso! Dentro de súper poquito, con un montón de sorpresas, los espero”, manifestó Luli Pampín.

ÉXITO INTERNACIONAL

Las presentaciones en Santo Domingo forman parte de la gira internacional “Bienvenidos, Juntos otra vez”, con la que la artista ha recorrido escenarios de España y distintos países de Latinoamérica, logrando una amplia respuesta del público familiar.

La propuesta escénica permite a Luli Pampín reencontrarse con miles de niños que siguen su personaje a través de YouTube, plataforma que desde el lanzamiento del proyecto en 2016 ha contribuido a consolidar una extensa comunidad de seguidores.

La artista cuenta con millones de suscriptores y miles de millones de reproducciones en YouTube. Durante su trayectoria ha lanzado 12 producciones discográficas, entre ellas “Bienvenidos”, “Lulipampineros”, “La ronda de Lulita”, “A dormir con Luli Pampín”, “Vamos a bailar” y “Ciao Bambini”.

an/am