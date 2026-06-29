Los terremotos abren tregua diplomática para Venezuela

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CARACAS.- Los terremotos que golpearon Venezuela abrieron una tregua diplomática inédita entre Caracas y gobiernos que mantenían fuertes diferencias con el país. El acercamiento podría profundizar la apertura internacional venezolana bajo la Administración de Donald Trump.

Estados Unidos, Chile, Argentina, El Salvador e Israel están entre los primeros en anunciar ayuda humanitaria, enviar equipos de rescate o establecer contactos directos con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para coordinar asistencia. Canadá también anunció ayuda y abrió debate sobre restablecer representación diplomática para responder a emergencias.

La reacción contrasta con el deterioro diplomático tras las cuestionadas elecciones del 28 de julio de 2024, que dieron la victoria a Nicolás Maduro. Entonces, Argentina, Chile, Costa Rica, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay rechazaron los resultados. Caracas retiró a su personal diplomático de varios de esos países y exigió la salida de sus representantes.

NUEVOS ACERCAMIENTOS

Las relaciones con Argentina y Chile fueron de las más afectadas. Gabriel Boric cuestionó los resultados y el gobierno de Javier Milei desconoció el triunfo de Maduro, lo que rompió relaciones. La emergencia sísmica propició contactos inéditos entre Caracas y ambos países.

Con EE.UU. la confrontación fue mayor. Washington endureció sanciones y desplegó fuerzas en el Caribe para combatir el narcotráfico, vinculando a Maduro, procesado en Nueva York por narcoterrorismo.

La captura de Maduro en enero pasado por tropas estadounidenses cambió el escenario. Trump reconoció a Delcy Rodríguez como presidenta encargada, restableció relaciones diplomáticas e influyó en reformas impulsadas por la dirigente chavista. Desde entonces, EE. UU. es el principal sostén internacional del nuevo gobierno venezolano.

DIPLOMACIA HUMANITARIA

La emergencia reforzó esa dinámica. Washington mantiene contactos directos con Rodríguez para coordinar rescates. Otros gobiernos latinoamericanos priorizan la cooperación.

Argentina desplegó el domingo una misión consular humanitaria para asistir a sus ciudadanos, casi dos años después de la expulsión de su personal diplomático. Ya envió brigadistas y prevé un segundo equipo.

Chile también se acercó. El presidente José Antonio Kast habló el jueves con Rodríguez para expresar solidaridad e informar del envío de ayuda. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, dijo el domingo que la tragedia es una “oportunidad” para mejorar “de manera respetuosa” las relaciones con Venezuela. “Esta diplomacia humanitaria puede dar pie a una diplomacia estable entre Chile y Venezuela”, afirmó.

El Salvador, que tuvo tensiones con Caracas por el envío de más de un centenar de venezolanos deportados al Cecot, ofreció apoyo inmediato. El presidente Nayib Bukele habló con Rodríguez para coordinar asistencia, pese a haber calificado antes al gobierno venezolano de “régimen tiránico”.

Canadá, que retiró a su embajador en 2017 y suspendió operaciones en Caracas en 2019, anunció ayuda. El primer ministro Mark Carney defendió revisar la ausencia de representación diplomática, al considerar que embajadas y consulados facilitan la asistencia en emergencias.

Queda por ver si esta cooperación coyuntural se transforma en una apertura duradera.

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles pasado dejan 1.450 muertos y al menos 3.150 heridos. La devastación exigirá recursos masivos para la reconstrucción y la ayuda extranjera será clave.