Los Prados dedica al ministro Kelvin Cruz XXXI Copa Dominó

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SANTO DOMINGO.- El Club Los Prados anunció la dedicatoria al ministro de Deportes, Kelvin Cruz, de la XXXI Copa Restauración de Dominó, que se celebrará este domingo 23 de agosto con la participación de 130 equipos en la modalidad de cuartetas.

El torneo, que combina la actividad deportiva y recreativa, comenzará a las 10:00 de la mañana y está previsto concluir a las 5:30 de la tarde, en el salón principal Don César Cedeño, de la entidad deportiva.

El presidente del Club Los Prados, Jorge Ramírez, destacó la decisión de dedicar el certamen a Kelvin Cruz, a quien reconoció por su labor en favor del deporte y su impacto en distintas comunidades del país.

Ramírez ofreció los detalles durante una rueda de prensa celebrada en el Prado Bar, acompañado por el vicepresidente del club, Héctor Junior Gil; Alexeis Herasme, presidente de la Comisión de Dominó Pradense; Luis Tejeda, vocal de la institución; Raymond Isabel, presidente de la Federación Mundial de Dominó (Femundo), y Robinson Parra, presidente de la Federación Dominicana de Dominó (Fededodo), organismos que avalan la competencia.

RD$320 mil en premios

La XXXI Copa Restauración distribuirá RD$320 mil en premios, con RD$100 mil para el equipo campeón, RD$50 mil para el segundo lugar y RD$30 mil para el tercero, tanto en las categorías por equipos como individual.

El cuarto lugar recibirá RD$22 mil y el quinto RD$20 mil. Los equipos que ocupen el sexto puesto recibirán certificados de inscripción, valorados en RD$93 mil, para participar en el VII Campeonato Mundial de Dominó.

También será reconocida la jugadora femenina más valiosa, quien recibirá un premio de RD$5 mil.

El director técnico de la justa, Benjamín Morales, informó que la competencia tendrá capacidad para 130 equipos, equivalentes a unos 520 jugadores, incluyendo participantes femeninas.

Asimismo, explicó que el torneo contará con tecnología especializada considerada entre las más avanzadas disponibles para este tipo de competencias en República Dominicana y el Caribe, desarrollada por el vegano Ronnie Hernández.

Amplia participación

Entre los clubes y equipos confirmados figuran Los Prados, All Star Los Ríos, Amigos Reservas, ARS Domin’s Club, Banca Miguel, Cajuquis, Capicúa 25 Bávaro, Capicúa 30, Badín, Paraíso, Paraíso Mujeres, San Diego, Clubdes, Serie 011, Cocolandíaz and Sands, Conoce Tu País, Dagoberto Flete y sus Amigos, Dream Team Kimbaru, El Invi, El Padrino, Ensanche La Fe, Juan Polo, Kapicu SFM, La Dinámica Club, La Fórmula de Cotuí, La Liguilla de Cristo Rey, La Manada Roja, La Pesadilla, Las Fieras y Los Amigos de Alberto.

También participarán Los Amigos de Danny Alcántara, Los Amigos de Israel Sierra, Los Amigos de Lourdes, Los Amigos del Parque y del Boulevard, Baqueros Domino’s, Cachorros, Cerveceros de Salcedo, Clásicos de Yamasá, Compadres, Eléctricos de Haina, Gordos de Cristian Guzmán, Intocables, Lomineros, Noqueadores, Peluqueros, Unidos de los Frailes, Viajeros, Melo Amuebla, MLD, MLD Cangrejos, Nueva Estrella Naciente, Paz Sin Fronteras, Quisqueya Hills Gurabo, Ramón Matías Mella, Team Gedeones, Team Mi Hogar, Team Unión Élite Max, Unión Élite Plus, Unión Élite Pro, Titanes de Samaná y Villa Panamericana.

Los organizadores destacaron que la copa busca fortalecer la práctica del dominó competitivo y continuar consolidando este deporte como una disciplina de amplia participación en el país.

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