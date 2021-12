Los oficios de la muerte 

La muerte no tiene parangón, siempre está al acecho para intervenir con la vida y dejarla enmudecer en el más infernal de los sentimientos extremos, causando un dolor que tarda hasta décadas para subsanarlo.

Oh, desdichada candora de sorpresas inesperadas que te aparece ante el ser viviente cuando menos lo espera y en un serpenteante devenir marca tus pautas para cerrar su respiración.

Eres el atajo de cualquier día frío, sin luz, uno de esos días gélidos, en los que al ser humano le falta el aire y; aprovecha- divina muerte- para meterte por debajo de la ropa, donde no hay prenda capaz de templar el cuerpo ni el espíritu.

Oh divina violadora de los principios seculares, siempre logras tus objetivos sin planificar a quién te quieres llevar para que forme parte de tu conglomerado divinito que se extasía en el alto cielo sin definición del viaje y estancia de su habitad.

Lo bueno de ti – Santa Calaca-, es que con tu desdentada sonrisa no escatima las penas, no acepta excusas, ni reclamos, para convertir en víctima de la sorpresa a aquellos seres que Dios ha dotado de vida durante su estadía en la tierra.

Lo malo de ti – Divina Muerte-, es que no sólo interviene contra los ávidos de humildad, sino que también te ensaña contra los afligidos y dirige tus tonadas dictatoriales sin avisos, con sorpresas desmedidas y a destiempo.

Al referirse al tema de la muerte, el Nóbel mexicano, Octavio Paz, refiere «nuestras representaciones populares son siempre burla de la vida, afirmación de la nadería e insignificancia de la humana existencia», lo que nos dispensa preguntarnos, ¿qué es la muerte?, sin inventar una nueva respuesta. Cada vez que nos hacemos esta interrogante, nos encogemos de hombros: ¿qué me importa la muerte, si no me importa la vida?