Los Mellos y Peña Gómez ganan en el torneo de softbol del DN

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- Los equipos Los Mellos y Peña Gómez salieron airosos en sus respectivos compromisos y se enfrentarán para definir la supremacía del Grupo A del torneo Junior B Rubén Pimentel de Softbol, que se desarrolla en el Distrito Nacional.

El certamen, organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina), se disputa por la Copa Amistad, Armonía y Confraternidad 2026.

En el primer encuentro de la jornada, celebrado el 7 de septiembre en el Estadio Alfredo Tejada (Cayayo), del complejo deportivo Puerto Isabela, Los Mellos aplastaron 13-1 a Las Matachatas, en un partido definido por nocaut en el cuarto episodio.

Los Mellos conectaron 11 imparables, mientras sus rivales apenas consiguieron dos hits y una carrera. El triunfo correspondió al lanzador Miguel Araujo, quien dominó a la ofensiva contraria, mientras Carlos Carmona cargó con la derrota.

A la ofensiva, Jery Arias encabezó el ataque al batear de 2-2, con dos cuadrangulares, cinco carreras impulsadas y dos anotadas. Robert Cruz se fue de 2-2, incluido un doble, con cuatro remolcadas y una anotada, mientras Cristopher Núñez bateó de 2-2, con dos empujadas y dos anotadas.

Por Las Matachatas, Héctor Verde y Rafael Arias conectaron un hit cada uno.

Peña Gómez también gana

En el segundo partido de la jornada, Peña Gómez derrotó 11-6 a Matacha para conseguir su victoria y mantenerse en la pelea por el primer lugar del Grupo A.

José Félix se acreditó el triunfo desde el montículo, mientras Papo Hernández fue el pitcher derrotado.

Manuel García lideró la ofensiva de los ganadores con dos cuadrangulares, dos carreras impulsadas y dos anotadas. Rafael García conectó un jonrón y un sencillo, con dos remolcadas y dos anotadas.

Ismael Ruiz también contribuyó al triunfo con tres imparables, una carrera impulsada y una anotada.

Con estos resultados, Los Mellos y Peña Gómez se preparan para enfrentarse en un duelo que definirá el liderazgo del Grupo A del torneo Junior B Rubén Pimentel.

of-am