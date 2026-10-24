Los Mellos conquistan corona softbol chata Distrito Nacional

Aneudy Liven, homenajeado del torneo, y Apolinar Durán, presidente de la Asociación de Softbol del Distrito Nacional, entregan a los integrantes de Los Mellos el trofeo que los acredita como campeones del 36 torneo de softbol Rubén Pimentel 2026.

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SANTO DOMINGO.– Los Mellos conquistaron el título de campeones del 36.º Torneo de Softbol Chata de Ligas del Distrito Nacional al derrotar por nocaut 21-11 a La Farándula, en la final disputada en el estadio número 1 de softbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El conjunto de Cristo Rey desplegó una ofensiva demoledora, con 19 imparables, incluidos cinco cuadrangulares, para dominar el partido decisivo y asegurar la corona del certamen organizado por la Asociación de Softbol del Distrito Nacional (Asadina).

OSCAR LORA, FIGURA DE LA FINAL

Oscar Lora encabezó el ataque de los nuevos monarcas y fue seleccionado Jugador Más Valioso del encuentro tras conectar un cuadrangular y tres sencillos, además de remolcar cinco carreras.

Billy Guzmán también sobresalió con dos jonrones y un sencillo, mientras que Robert de Jesús aportó un vuelacercas y un imparable para completar la contundente demostración ofensiva de Los Mellos.

La Farándula conectó 11 imparables, pero no pudo contener el poder de los bates rivales y terminó cediendo ante la superioridad ofensiva de los campeones.

Desde el montículo, Wilton Lugo se acreditó la victoria y recibió el reconocimiento como Lanzador Más Destacado del partido por el campeonato. Eugenio Sánchez cargó con la derrota por La Farándula.

TORNEO DEDICADO A ANEUDY LIVEN

La edición número 36 del torneo estuvo dedicada a Aneudy Liven, conocido como «El Caballero del Softbol», en reconocimiento a su trayectoria como dirigente y promotor de esta disciplina deportiva en la República Dominicana.

La dedicatoria destacó los aportes de Liven al desarrollo del softbol nacional, una disciplina que promueve la sana competencia, la amistad, la integración familiar y la confraternidad entre jugadores y comunidades.

ASADINA ENTREGA EL TROFEO A LOS CAMPEONES

Al concluir el encuentro, Apolinar Durán, presidente de la Asadina, y Aneudy Liven encabezaron la entrega del trofeo de campeón a los integrantes de Los Mellos, quienes celebraron la conquista en la barriada de Cristo Rey, sede del conjunto monarca.

Durán felicitó a los campeones y elogió el comportamiento de ambos equipos, al resaltar la calidad competitiva, la caballerosidad y la disciplina demostradas durante el partido final y las etapas anteriores del torneo.

«Ambos conjuntos, con su actuación previa, durante y después del juego, defendieron con sus hechos que el softbol es un deporte de familia, donde priman la hermandad y la confraternidad», expresó el presidente de la Asadina.

El dirigente deportivo también dedicó palabras de motivación a los otros 26 equipos participantes, que durante varias semanas compitieron y compartieron en un ambiente caracterizado por la amistad y la integración entre sus integrantes.

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