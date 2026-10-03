Los intereses de los dominicanos  en EE.UU (OPINION)

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Por FELIX REYES

En esta segunda parte de mi escrito sobre los intereses de los dominicanos en Estados Unidos, mi propósito es abordar los de aquellos que nacieron en ese país; grupo que, en sentido estricto, no debe ser considerado como migrante.

Como he indicado en otra ocasión, este grupo de dominicanos, conformado por varias generaciones de descendientes de quienes migraron a Estados Unidos, tiende a integrarse al país en el que nacieron; por lo que se crea en ellos un sentido de pertenencia a él.

En consecuencia, aunque pueden sentir amor por República Dominicana y sentirse identificados culturalmente, ellos se reconocen como parte de la sociedad norteamericana, no de la sociedad dominicana. Esa realidad la percibimos claramente la mayoría de los dominicanos con descendientes en Estados Unidos.

Este fenómeno no es exclusivo de los dominicanos, es un fenómeno general que se ha manifestado en todos los grupos étnicos que se han establecido en Estados Unidos. Un ejemplo de esto lo ilustran famosos deportistas y artistas norteamericanos del siglo XX (Joe Dimagio, Frank Sinatra, Dean Martin) quienes eran descendientes directos de migrantes italianos, pero siempre se identificaron como norteamericanos.

De modo similar a otros grupos étnicos, los dominicanos que nacieron en Estados Unidos crean lazos en ese país; es decir, se casan y forman familia; por lo que su proyecto de vida está vinculado al destino de la nación norteamericana. Es por ellos que sus intereses son diferentes de los de la población dominicana que reside en el país; en particular, de los intereses del Estado dominicano y de los actores políticos cuyo sentido y relevancia remiten a él.

De lo anterior se puede inferir que el interés de los dominicanos nacidos en Estados Unidos es que este país sea realmente la tierra de abundancia y oportunidades que soñaron sus antepasados migrantes y que, diferente a como ocurrió con muchos de estos, no se convierta en el espejismo del retorno, de tener el cuerpo en este país y el corazón en República Dominicana.

Principal interés

El interés principal del dominicano nacido en Estados Unidos es tener la oportunidad de integración y movilidad social en un país en el que, tal como está formulado en su Constitución, la pertenencia a la nación y la condición de ciudadanía se define en función de la aceptación de valores civiles y políticos, tales como la democracia y la libertad económica.

En ese sentido, puede decirse que el interés estratégico del dominicano nacido en Estados Unidos entra en contradicción con una visión política que gana terreno entre los sectores más conservadores de este país, según la cual la pertenencia a la nación y la condición de ciudadanía está vinculada exclusivamente a las personas que pueden reclamar vínculos con los orígenes de esta nación, en los siglos XVIII y XIX.

Esta corriente política, que se proyecta como continuación del trumpismo, es la representada por el vicepresidente J.D. Vance, quien, como posible heredero político del actual presidente y en función de lo ya señalado, representa una amenaza al interés de integración y movilidad social del dominicano nacido en Estados Unidos.

Este tema irá adquiriendo actualidad en un futuro cercano, razón por lo que es importante que todo aquel interesado en la suerte de la comunidad dominicana empiece a prestar atención. Por ello prometo volver sobre él.

jpm-am