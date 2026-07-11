Líder supremo de Irán: «La venganza debe llevarse a cabo»

El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, envió un mensaje a los responsables del asesinato del líder mártir asegurando que vengará su sangre y la de todos los mártires de las guerras contra Estados Unidos e Israel.
«Esta venganza es la exigencia de nuestra nación, y sin duda se llevará a cabo», afirmó Jameneí en un mensaje con motivo del funeral y entierro de su fallecido padre y líder mártir Alí Jameneí.
En su declaración, aseguró que Teherán, además de vengar la sangre del asesinado líder, también vengará a «todos los mártires» y castigará «a los asesinos criminales y deshonrados».
LA PROMESA «SE CUMPLIRÁ»
Advirtió que los «criminales, cuyos nombres son conocidos por todos, se llevarán a la tumba la frustrada esperanza de una muerte pacífica en sus propias camas», y recalcó que la promesa se cumpliría independientemente de quién ocupara cargos oficiales.
«Este asunto no depende de mi existencia personal ni de la de otros funcionarios», dijo. «Estemos presentes o no, esto se cumplirá», agregó, y anunció que «hombres libres en todo el mundo llevarán a cabo, cada uno, una parte de esta misión divina».
El funeral del fallecido líder supremo de Irán, muerto en febrero en un ataque aéreo estadounidense-israelí, reunió a entre 41 y 43 millones de personas.
Las ceremonias se extendieron durante cinco días y se realizaron en cinco ciudades: Teherán, Qom y Mashhad, además de Nayaf y Karbala.
Según los reportes, participaron no solo iraníes, sino también devotos llegados de distintas partes del mundo.
an/am
Pero lo grande es que el honorable nuevo Ayatollah, Mojtabá Jameneí, hace esas declaraciones escondido en una cueva, como las ratas. No se ha atrevido ni se atreverá a sacar la cabeza porque sabe que se la arrancarán. Que se dé tres golpe en el pecho porque aún la ira de EE.UU. no le ha caído sobre ese régimen «islamita» que mantiene en un yugo o esclavitud a la población de Irán.
Andaaa, y el DÍSCOLO, PEDÓFILO, AGRESOR SEXUAL Y DIFAMADOR DE MUJERES, diciendo que Irán quiere negociar. Los persas están pensando en venganza.
Esos grupos, que tienen a Iran secuestrado, a que darle lo que le corresponde: funda
las mismas alcagueterias… del regimen esclavizador… del eje del mal, donde… el cacoe’muneca, en sus… dos periodos… le ha hecho… de todos, y con… las mismas , el eje del mal, respondiendo…
¡QUE ASÍ SEA!
Estos sipcopata lunático,matadores de mujeres y asesinos deben de desaparecer de la faz de la tierra.
A Donald Trump qie comience a liquidar los a todos,para que tengamos un mundo sin estos enfermos lunático religioso