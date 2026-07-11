Líder supremo de Irán: «La venganza debe llevarse a cabo»

Agentes de la policía iraní durante una manifestación en el sur de Teherán, Irán.

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El líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, envió un mensaje a los responsables del asesinato del líder mártir asegurando que vengará su sangre y la de todos los mártires de las guerras contra Estados Unidos e Israel.

«Esta venganza es la exigencia de nuestra nación, y sin duda se llevará a cabo», afirmó Jameneí en un mensaje con motivo del funeral y entierro de su fallecido padre y líder mártir Alí Jameneí.

En su declaración, aseguró que Teherán, además de vengar la sangre del asesinado líder, también vengará a «todos los mártires» y castigará «a los asesinos criminales y deshonrados».

LA PROMESA «SE CUMPLIRÁ»

Advirtió que los «criminales, cuyos nombres son conocidos por todos, se llevarán a la tumba la frustrada esperanza de una muerte pacífica en sus propias camas», y recalcó que la promesa se cumpliría independientemente de quién ocupara cargos oficiales.

«Este asunto no depende de mi existencia personal ni de la de otros funcionarios», dijo. «Estemos presentes o no, esto se cumplirá», agregó, y anunció que «hombres libres en todo el mundo llevarán a cabo, cada uno, una parte de esta misión divina».

El funeral del fallecido líder supremo de Irán, muerto en febrero en un ataque aéreo estadounidense-israelí, reunió a entre 41 y 43 millones de personas.

Las ceremonias se extendieron durante cinco días y se realizaron en cinco ciudades: Teherán, Qom y Mashhad, además de Nayaf y Karbala.

Según los reportes, participaron no solo iraníes, sino también devotos llegados de distintas partes del mundo.

an/am