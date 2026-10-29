Licey, Escogido y Toros salen victoriosos en béisbol de la RD

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SANTO DOMINGO.- Los Tigres del Licey, los Leones del Escogido y los Toros del Este consiguieron triunfos en la jornada del campeonato de béisbol otoño-invernal de la República Dominicana, al imponerse sobre sus respectivos rivales con marcadores de 3-0, 6-3 y 6-0.

LICEY BLANQUEA A LAS ESTRELLAS

Los Tigres del Licey vencieron por blanqueada 3-0 a las Estrellas Orientales, en un encuentro en el que la escuadra azul limitó la ofensiva de los verdes y consiguió las carreras necesarias para asegurar la victoria.

El triunfo representa un resultado importante para los capitaleños en sus aspiraciones de mantenerse en la lucha por los primeros puestos de la tabla de posiciones.

ESCOGIDO SUPERA A LAS ÁGUILAS

En otro de los encuentros de la jornada, los Leones del Escogido derrotaron 6-3 a las Águilas Cibaeñas, en un partido en el que los escarlatas lograron producir las carreras suficientes para imponerse al conjunto de Santiago.

La victoria permite al Escogido sumar un resultado favorable en la fase regular del torneo, mientras las Águilas deberán buscar recuperación en sus próximos compromisos.

TOROS DOMINAN POR BLANQUEADA A LOS GIGANTES

Por su parte, los Toros del Este se impusieron de manera contundente 6-0 a los Gigantes del Cibao, combinando la producción ofensiva con una actuación que dejó sin anotaciones al equipo francomacorisano.

El conjunto de La Romana consiguió así una victoria por seis carreras de diferencia, mientras los Gigantes se quedaron sin poder cruzar el plato durante el encuentro.

UNA JORNADA DE TRES TRIUNFOS

Los resultados dejaron como ganadores a Licey, Escogido y Toros, en una jornada marcada por dos blanqueadas: la de los Tigres sobre las Estrellas y la de los romanenses frente a los Gigantes.

La temporada continúa su calendario de serie regular, en el que cada victoria resulta importante para las aspiraciones de los seis equipos de avanzar a la siguiente etapa del campeonato.

POSICIONES

EQUIPO J G P PCT DIF 9 6 3 .667 – 8 5 3 .625 0.5 9 5 4 .556 1 9 4 5 .444 2 9 4 5 .444 2 8 2 6 .250 3.5

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