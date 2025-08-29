Liberan 34 militares estaban secuestrados en Colombia

BOGOTÁ, 29 Ago. (EUROPA PRESS) – El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, anunció este jueves la liberación de los 34 militares que fueron secuestrados en el municipio de El Retorno, en el departamento de Guaviar.

«En este momento, nuestros militares secuestrados en la vereda Nueva York, El Retorno, están recuperando su libertad después de tres días de secuestro por personas vestidas de civil que perpetraron este grave delito», ha señalado el oficial en su cuenta de la red social X.

Agradeció a las autoridades locales, a la misión de Naciones Unidas en el país, a la Organización de Estados Americanos (OEA) «y a todos quienes, con compromiso y valentía, colaboraron en esta gestión humanitaria».

El titular de la cartera ministerial advirtió que «nunca toleraremos el delito» y resaltó está vigente la recompensa de hasta 20 millones de pesos (cerca de 4.700 euros) a cambio de información que facilite la detención de los responsables.

Confirmó la tesis adelantada hace días por la Policía colombiana de que uno de los presuntos secuestradores fue Jhon Wilmer Ulcue Trochez, alias ‘Jimmy Parra’ o ‘Jimmy Martínez, un miembro de «la subestructura 44 ‘Antonio Ricaurte'» que acumula dos órdenes de captura por coacción armada.

Sanches anunció que serán aumentadas las operaciones contra los cárteles de» estos grupos armados, «para que no sigan traficando droga, asesinando, reclutando, extorsionando y secuestrando a los colombianos».

sp-am