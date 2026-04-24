Presidente Abinader activa la cuenta regresiva hacia JCC 2026

El presidente Luis Abinader activa el reloj oficial de cuenta regresiva hacia los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.Le acompañan, desde la izquierda, la alcaldesa Carolina Mejía, la mascota Colí, Luisín Mejía y José Luis Montero.

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, puso en funcionamiento el reloj oficial de cuenta regresiva hacia los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, marcando así el inicio simbólico de la recta final rumbo al mayor evento deportivo de la región.

El Mandatario accionó el dispositivo que indica el tiempo restante para la inauguración de los Juegos, programados del 24 de julio al 8 de agosto de este año.

Abinader estuvo acompañado de la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el presidente del Comité Organizador, José P. Monegro; y el presidente de Centro Caribe Sports, Luis Mejía Oviedo.

En la actividad también estuvieron presentes los ministros de Vivienda, Habitat y Edificaciones (MIVHED) Víctor –Ito- Bisonó; el de Deportes, Kelvin Cruz y Fernando Langa, miembro del Comité Organizador de los Juegos.

El acto se realizó previo a la inauguración del Paseo Marítimo Malecón Deportivo, un moderno espacio urbano y recreativo llamado a convertirse en uno de los principales escenarios de la cita multideportiva.

El reloj fue instalado en una zona intervenida por la Alcaldía del Distrito Nacional, donde se han desarrollado nuevas áreas deportivas y recreativas destinadas al disfrute ciudadano y al montaje de competencias oficiales. El stand que alberga el cronómetro está ambientado con la imagen de Colí, mascota oficial de los Juegos.

“Esto es una obra impresionante”, expresó Monegro, al resaltar la transformación realizada por la Alcaldía y el valor estratégico de estas instalaciones para Santo Domingo 2026.

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