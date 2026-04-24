Someten proyecto eliminaría exoneraciones de legisladores

SANTO DOMINGO.- El diputado Nacional por el Partido Alianza País, Pedro Martínez, sometió un proyecto de ley que busca eliminar exoneraciones a legisladores para la importación de vehículos de uso privado.

Martínez manifestó que aunque la propuesta dispone que el Estado dote de vehículos utilitarios oficiales a los congresistas, el objetivo es detener el drenaje de recursos públicos.

IMPORTACION DE VEHICULOS DE ALTA GAMA

Precisó que el actual modelo ha permitido la importación de vehículos de alta gama, suntuosos y deportivos que incluyen marcas como Bentley, Ferrari, Porsche y Lamborghini, que no guardan relación con la labor legislativa y que frecuentemente terminan en manos de terceros .

Dijo que datos de la Dirección General de Aduanas precisan que el sacrificio fiscal por exoneraciones a legisladores y otros funcionarios ha superado los $ 3,690 millones de pesos en los últimos cinco años.

Recursos que, dijo, el Estado deja de percibir y que podrían ser destinados a sectores prioritarios como salud, educación e infraestructura, según el legislador .

Para el diputado de Alianza País, los puntos claves de la propuesta consisten en que los vehículos asignados serán propiedad del Estado y tendrán que portar obligatoriamente una placa oficial rotulada con el cargo del legislador, facilitando la fiscalización ciudadana.

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