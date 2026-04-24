Una tarde de violencia absurda

Hay hechos que no solo estremecen, sino que obligan a mirarnos con crudeza. Lo ocurrido el 18 de abril con el chofer Deivy Carlos Abreu Quezada no es únicamente un crimen atroz; es, sobre todo, un espejo incómodo de lo que somos o de lo que estamos dejando que seamos.

El expediente del Ministerio Público describe una escena que parece sacada de un relato de barbarie primitiva, pero que ocurrió a plena luz del día, en calles transitadas, en una ciudad viva, vigilada, organizada… o al menos eso creemos.

Durante aproximadamente tres horas —según la reconstrucción que hoy se debate en los tribunales— un hombre condujo un camión recolector de desechos sólidos por cerca de tres kilómetros, mientras era perseguido por una jauría de motoristas. No se trató de un instante, ni de un arrebato fugaz. Fue una persecución prolongada, visible, ruidosa, imposible de ignorar.

Y, sin embargo, nadie intervino.

Preguntas

Esa es la primera herida que deja este caso: no la estocada final, sino el silencio previo. ¿Cómo es posible que un recorrido de esa naturaleza no haya activado ninguna alarma institucional? ¿Dónde estaban las patrullas, los sistemas de vigilancia, los mecanismos de respuesta? ¿En qué momento la ciudad se volvió incapaz de percibir —o de reaccionar— ante una violencia tan evidente?

El Ministerio Público ha descrito a los agresores como una “manada asesina”, una expresión dura, pero difícil de rebatir cuando se observan los detalles: una persecución coordinada, persistente, con un objetivo claro. No era un conflicto espontáneo; era una cacería.

Y en el centro de esa cacería, un hombre solo.

Deivy Carlos Abreu Quezada no estaba huyendo de la justicia ni participando en una actividad ilícita. Estaba trabajando. Tenía apenas nueve meses como chofer de un camión recolector, cumpliendo una labor esencial que muchas veces pasa desapercibida. Era, en esencia, un ciudadano común, atrapado en una espiral de violencia que nunca debió ocurrir.

El expediente recoge sus últimas palabras, y leerlas —o escucharlas en los videos que circulan— resulta devastador. “No me dejen desangrar… no me dejen morir”. No es solo el grito de un hombre herido; es el clamor desesperado de alguien que aún confía en que los demás harán lo correcto.

Pero esa ayuda no llegó.

Algunos de los presentes preguntaban, curiosos, qué había pasado. Otros observaban. Otros, según el Ministerio Público, continuaban la agresión, lanzando piedras y gritando “mátalo, mátalo”. Entre la indiferencia, la confusión y la crueldad, se fue apagando la vida de un hombre que pedía auxilio.

Hay algo profundamente perturbador en esa escena: no solo la violencia, sino la incapacidad colectiva de detenerla. Como sociedad, solemos indignarnos después, cuando el hecho ya es irreversible. Compartimos videos, opinamos, exigimos justicia. Pero en ese momento crítico, en ese punto exacto donde una acción podía cambiar el desenlace, predominó la inacción.

Y esa inacción también mata.

El caso revela, además, fallas estructurales que van más allá del episodio puntual. El principal acusado, Jhovanny de Jesús Metz Cruz, no era un desconocido para el sistema. Tenía antecedentes por violencia armada, por tentativa de homicidio, por asociación delictiva.

En un incidente previo, según el propio expediente, llegó a disparar múltiples veces contra un agente policial. Aun así, enfrentaba medidas como presentación periódica e impedimento de salida.

Hoy está prófugo.

La pregunta es inevitable: ¿cuántas oportunidades tuvo el sistema para evitar que esto ocurriera? ¿Cuántas señales fueron ignoradas? No se trata de juzgar decisiones pasadas con la ventaja del tiempo, sino de reconocer que la reincidencia violenta no puede seguir siendo tratada con ligereza.

Deivy Carlos Abreu Quezada deja cinco niños huérfanos.

Cinco vidas marcadas para siempre por una tarde de violencia absurda. Cinco historias que crecerán con la ausencia de un padre que salió a trabajar y no regresó. Esa es la consecuencia más profunda, la que no aparece en los expedientes judiciales ni en las estadísticas.

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