Líbano eleva a casi 4.280 los muertos por ataques de Israel

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BEIRUT 30 Jun.-El Gobierno de Líbano ha elevado este martes a casi 4.280 los muertos y cerca de 12.200 los heridos a causa de bombardeos perpetrados por el Ejército de Israel contra su territorio desde el 2 de marzo, día en que retomó los combates con el partido-milicia chií Hezbolá, pese al alto el fuego en vigor desde mediados de abril.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado en un comunicado difundido por la agencia de noticias libanesa NNA que 4.278 personas han muerto, una cifra que incluye a 135 profesionales sanitarios, y 12.196 han resultado heridas como resultado de estos ataques.

El pasado viernes las autoridades de Líbano e Israel alcanzaron en Washignton un acuerdo marco para iniciar conversaciones con vistas a lograr una paz duradera, si bien este no supone la retirada israelí de las zonas que ha invadido en el sur del país vecino y establece solo una salida «gradual» y condicionada siempre vinculada al desarme de las milicias chiís, efectiva únicamente en dos «zonas piloto».

El texto fija que el Ejército libanés «restablecerá la soberanía efectiva» sobre todo su territorio, sin embargo, «a la espera del desarme verificado» de Hezbolá, que ha rechazado ya este acuerdo y avisado por enésima vez que no iniciará un proceso de desarme basado en estas conversaciones entre estas dos partes.

El acuerdo marco llega además tras la quinta ronda de conversaciones entre los dos países desde el 2 de marzo y con frágil alto el fuego, alcanzado a mediados de abril y extendido posteriormente, que no ha puesto del todo fin a los bombardeos israelíes ni al lanzamiento de proyectiles por parte de Hezbolá.

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