LF insta a RD a avanzar hacia una economía del conocimiento

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO.- El gran desafío de República Dominicana en el siglo XXI es construir una sociedad y una economía basadas en el conocimiento, la innovación y el desarrollo tecnológico, en opinión del expresidente Leonel Fernández.

«El futuro del país depende de su inserción en la revolución tecnológica y del conocimiento», afirmó el exmandatario durante el conversatorio “Los desafíos del liderazgo joven en la actualidad”, celebrado en la Universidad Iberoamericana (UNIBE), en conmemoración del natalicio de Juan Bosch y del Día del Maestro.

Dijoi que «ser revolucionario, en el siglo XXI, es entender que es la revolución del conocimiento. El conocimiento es lo que puede hacer que República Dominicana aumente su nivel de producción, de productividad, de competitividad, de innovación, de que nos insertemos a nivel internacional y que mejoremos la calidad de vida de nuestros compatriotas”, expresó el también presidente del partido Fuerza del Pueblo.

Fernández destacó el rol de las universidades y valoró los avances de UNIBE en investigación e innovación. “Me alegro que ya UNIBE está registrando patentes, porque eso es parte de la economía del conocimiento; por ahí es que tenemos que seguir”, afirmó.

Recordó la creación del Parque Cibernético de Santo Domingo y planteó consolidar un gran corredor tecnológico en la capital.

Ante preguntas de los estudiantes, identificó retos clave para las próximas décadas: rápida urbanización, crisis de movilidad y transformar el modelo económico hacia uno basado en investigación, ciencia y tecnología. También alertó sobre los cambios demográficos y tecnológicos que vienen, y pidió formar líderes con adaptación, pensamiento crítico y visión de largo plazo.

Sobre el liderazgo, dijo que no depende del cargo, sino de asumir causas y generar confianza. “La posición da autoridad; si usted es alcalde o presidente tiene autoridad, pero no necesariamente eso quiere decir que tiene liderazgo”, señaló. Añadió que el verdadero liderazgo nace al asumir un propósito e inspirar a otros.

Exhortó a los jóvenes a participar en organizaciones estudiantiles, comunitarias, religiosas y políticas, porque la práctica es clave para formar líderes. Resaltó la curiosidad intelectual, la lectura, el aprendizaje permanente y la humildad. “Los grandes líderes que he conocido tienen el sentido de la curiosidad por el detalle; viven constantemente haciendo preguntas”. Y cerró: “Una de las cualidades de todo líder es la humildad; mientras más se sabe, más humilde es”.

El encuentro lo encabezaron la rectora de UNIBE, Odile Camilo; la vicerrectora académica, Vhina Ortega, y la directora del Ciclo de Estudios Generales, Julissa Gómez.

Como panelistas participaron los estudiantes Isabella Silverio Mármol, Isis Grullón, Lía Nicole Díaz Pérez, Gabriela Nicolás, Asbel Acosta, Raymond Reyes y Shabrini Aristy, quienes preguntaron sobre liderazgo, educación, innovación, participación ciudadana y el futuro del país.

jt-am