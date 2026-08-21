Leones reciben reconocimiento de Best of DR por sus 105 años

Fernando Armenteros, vicepresidente ejecutivo y tesorero del Consejo del Escogido, en representación de la Junta Directiva, y vicepresidente de Tesorería de Grupo SID; junto a María de Moya, de Mercado Media Network.

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SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido fueron reconocidos en la más reciente edición de Best of DR 2026, de la Revista Mercado, por sus 105 años de trayectoria en el béisbol profesional dominicano, marcada por campeonatos, figuras memorables y una presencia sostenida en la pelota nacional.

La distinción fue recibida por Fernando Armenteros, vicepresidente ejecutivo y tesorero del Consejo de los Leones del Escogido, en representación de la Junta Directiva, y vicepresidente de Tesorería de Grupo SID.

El reconocimiento coincide con una etapa destacada para la franquicia escarlata, que en enero de 2026 conquistó su corona número 18 de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM), tras imponerse 4-1 a los Toros del Este en la Serie Final.

El título quedó definido en el quinto partido, celebrado en el estadio Quisqueya Juan Marichal, donde los Leones se impusieron 1-0 en un cerrado duelo de pitcheo que permaneció sin carreras hasta el último out.

Con esta victoria, el Escogido consiguió además el bicampeonato, al enlazar los títulos correspondientes a las temporadas 2024-25 y 2025-26.

La franquicia volvió así a conquistar campeonatos en temporadas consecutivas, una hazaña que no lograba desde las campañas 2011-12 y 2012-13.

Más de un siglo de historia

A lo largo de sus 105 años, los Leones del Escogido han atravesado diferentes etapas del béisbol dominicano y construido una identidad vinculada a generaciones de jugadores, dirigentes y aficionados.

Su trayectoria incluye una amplia colección de campeonatos nacionales y la participación de importantes figuras que han dejado huella tanto en la pelota dominicana como en el béisbol internacional.

El reconocimiento de Best of DR 2026 adquiere especial significado al coincidir dos acontecimientos relevantes para la organización: sus 105 años de historia y la conquista de su 18.º campeonato nacional.

De esta manera, la distinción conecta el legado histórico de los Leones del Escogido con una nueva etapa competitiva de la franquicia, que volvió a celebrar títulos consecutivos y a ampliar su legado en el béisbol profesional dominicano.

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