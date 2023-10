Leonel no va, porque en la RD hay un déficit de pendejos (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – El diccionario de la Real Academia aplica el término pendejo a la persona tonta, estúpida, cobarde, pusilánime, a alguien de vida irregular y desordenada. Para el pueblo este término aplica a las personas que no se dejan embaucar.

2 – Refiriéndose a los pendejos, el genial Facundo Cabral nos dice que les tiene miedo a todos ellos, porque al ser muchos, pueden elegir a un presidente. Para más, él amplía el campo de acción de estos y los clasifica en varios especímenes, de modo, que para Cabral tenemos los pendejos siguientes:

El pendejo informático: que es un pendejo computarizado

El pendejo burócrata: el que oficialmente es un pendejo

El pendejo optimista: el pendejo que cree que no es pendejo

El pendejo pesimista: el pendejo que cree que él es el único pendejo

El pendejo esférico: el que es pendejo por todos los lados

El pendejo fosforescente: el pendejo que hasta de noche se ve que es un pendejo

El pendejo por referencia: el pendejo que está lejos, cerca o al lado nuestro

El pendejo consciente: el pendejo que sabe que es un pendejo

El pendejo sangre azul: el pendejo que es hijo y nieto de un pendejo

El pendejo demagogo (el pendejo más peligroso de todos): es el político que cree que todo el pueblo es un pendejo. En esta última clasificación encaja perfectamente Leonel Fernández.

3 – ¿Por qué a Leonel Fernández le encaja como anillo al dedo la clasificación de pendejo dada por Facundo Cabral? La verdad es que todavía hay muchos tontos en nuestra RD, eso se evidencia con los miles de zánganos y estúpidos que aún en esta media isla siguen a este farsante, pues si fuéramos un país con más educación, patriotismo y civismo, hace tiempo que el PLD y la FUPU hubiesen desaparecido y sus líderes estuvieran en su totalidad presos por todo lo que han robado a la nación. También fuera de justicia que se le hubiese quitado lo robado, sin darle tantas consideraciones en la justicia.

4 – Pese a todo, no hace falta insistir en el por qué el pueblo dominicano al no ser en mayoría seguidor de Leonel, no responde a la categoría de pendejo; abundar sobre ello sería llover sobre mojado. Pocos ejemplos bastarían para evidenciar esta realidad. Todos sabemos que el simulador Leonel Fernández traicionó a su pueblo y a los ideales de Juan Bosch para convertirse en balaguerista y vinchista y en el presidente “democrático” más corrupto que ha parido nuestra América. Para mí, que les ganó a los mexicanos Vicente Fox, Carlos Salinas, Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto. También, en corrupción, Leonel le ganó a los peruanos Alejandro Toledo y Alan García, al panameño Ricardo Martinelli, a los salvadoreños Francisco Flores y Elías Antonio Saca y al hondureño Rafael Callejas, y con Danilo Medina está en competencia cerrada.

5 – El pueblo sabe muy bien que en los gobiernos de este impostor llamado Leonel Fernández nuestro oro y empresas estratégicas fueron regaladas a emporios extranjeros y a la insaciable oligarquía nacional, y que la justicia dominicana fue quebrada para darle cabida a la corrupción y a la impunidad, con lo que los ministros y demás funcionarios de Leonel pudieron robar a manos llenas, sin ser reos de la justicia. Todos sabemos que con Leonel Fernández de presidente, la frontera de nuestro país se convirtió en campo abierto para los haitianos y el narcotráfico. Todo dominicano sabe, que Leonel rompió con la institucionalidad del país, por lo que nuestra República Dominicana se convirtió en tierra de nadie y en sálvese quien pueda. Nuestro país, no ha tenido ni tendrá un presidente más desastroso, más dañino y corrupto que Leonel. Un ensayo para describir los gobiernos que fueron encabezados por Leonel Fernández y por Danilo Medina, no se podrá escribir sin las palabras, entreguistas, traidores, canallas, bandidos, corruptos y corruptores, impostores, ladrones, simuladores, sinvergüenzas, farsantes, cínicos, demagogos, perversos, charlatanes, maquiavélicos, desalmados, cara dura, degenerados, retorcidos, delincuentes, degenerados, impíos, miserables, generación de víboras, etcétera,

6 – Leonel, en su actual campaña proselitista manifiesta que es indignante la subida de salarios a funcionarios. Puede que sí, pero en su gobierno no le indignó los altísimos salarios de sus funcionarios ni el robo de estos de centenares de millones de pesos sustraídos del erario.

7 – Leonel le enrostra a Luis Abinader, que el PRM solo “gobierna para los ricos”, y que se olvida de sus orígenes. Puede que esto sea cierto en gran medida, ¿pero él, gobernó para los pobres?

Leonel Fernández exige al gobierno acabar con las excusas que impiden enfrentar la inseguridad en la RD.

8 – En sus críticas al presidente Luis Abinader, Leonel incurre en la desfachatez de dar recomendaciones para corregir la calamitosa situación que genera la referida delincuencia. Entre sus recomendaciones ha sugerido utilizar la tecnología para prevenir el delito e implementar un nuevo sistema de política carcelaria e implementar más planes de educación, capacitación, empleo y de apoyo a los jóvenes emprendedores en todos los barrios y abrir oportunidades para cerrar las puertas a la delincuencia. Estas son las críticas y sugerencias de un expresidente, que mantuvo la educación con un presupuesto pírrico y que la suerte de la juventud no le interesó en los más mínimo, puesto que las peticiones que él le hace a la presente administración de Luis Abinader, nunca las puso en práctica en sus desgobiernos.

9 – A Leonel hay que recordarle (porque es un desmemoriado), que si no hay seguridad en las calles y en las casas de la República, es porque hay delincuentes que han provocado esa compleja y desastrosa situación. Inseguridad, delincuencia, pobreza extrema, falta de educación, desempleo y narcotráfico están íntimamente asociados. Y se da el caso, que estas lacras enraizaron y florecieron en los desgobiernos de Leonel. Entonces, para ponerle fin a la inseguridad, lo primero que hay que hacer es acabar con los delincuentes, tarea que se ha tornado extremadamente difícil con el sistema de justicia corrompido hasta lo indecible que nos legó Leonel Fernández.

10 – En consecuencia, para terminar con la inseguridad que refiere Leonel, este debe exigirle a Luis Abinader que saque de las calles a todo aquel que con sus robos al erario ha creado las condiciones para que haya brotado la inseguridad que desde hace mucho tiempo viene azotando a nuestra nación, pero que también, los refunda en la cárcel por treinta o cuarenta años después de quitarle lo robado.

11 – En este contexto, para que Leonel sea coherente, debe pedirle a Luis que acabe con las excusas y trucos jurídicos que no permiten que se haga justicia con los que robando se apropiaron de cientos de millones de pesos que estaban presupuestados para la educación, la salud, la vivienda, transporte y otros.

12 – Como Leonel ha sido el mayor desfalcador, es lógico que él no va a incurrir en pedir hacer justicia para los saqueadores; él no va a afilar cuchillo para su garganta, sino que va a seguir usando de sofismas, creyendo que aún todos los dominicanos somos unos pendejos para seguir creyendo en las mentiras con las cuales él construye sus relatos ajenos a la realidad, y que no resisten un mínimo de análisis.

13 – En definitiva, por ruin, Leonel jamás volverá a ser el presidente de los dominicanos. Definitivamente Leonel no va, porque actualmente en la tierra de Duarte hay un déficit de pendejos.

Enlace, Facundo Cabral y los pendejos.

https://www.youtube.com/watch?v=16ZxSUsB-5w

Postdata Antonio Guterres, respecto al conflicto entre palestina e Israel (cosa que ya es un conflicto mundial), ha dicho en la ONU: «Los ataques de Hamás (del 7 de octubre) no vienen de la nada: el pueblo palestino ha estado sometido a 56 años de ocupación asfixiante».

Por otro lado, hay un consenso mundial, de un alto al fuego, y de que la paz en Medio Oriente solo será posible si se reconoce un Estado palestino. Además, estamos de acuerdo con que Israel, como cualquier otro Estado, tiene derecho a defenderse y a existir, pero sin apartheid y sin aniquilar a los demás, tal como lo han venido haciendo con Palestina desde hace 75 años atrás.

Apoyo estas declaraciones, y las someto al debate de las ideas. Pero por favor, no opine, si usted no tiene conocimiento sobre este tema. En el debate de las ideas, no queremos disparates, ni disparatosos.

