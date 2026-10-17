Leonel Fernández encabezará actividades políticas en La Vega

El presidente de la Fuerza del Pueblo desarrollará una agenda de actividades en Jima Abajo, Jarabacoa y Constanza los días 17 y 18 de octubre.

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SANTO DOMINGO.– El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, encabezará este fin de semana encuentros sectoriales y actos de juramentación en los municipios de Jima Abajo, Jarabacoa y Constanza, en la provincia de La Vega.

Fernández llegará este sábado al país procedente de México y se integrará a una agenda de dos días que incluye contactos con empresarios, productores agrícolas y nuevos integrantes de esa organización política.

El sábado 17 de octubre, a las 4:30 de la tarde, encabezará una juramentación en el Jima Abajo Country Club. Más tarde, a las 7:30 de la noche, sostendrá un encuentro privado con empresarios en Jarabacoa.

El domingo 18, el exmandatario dirigirá otro acto de juramentación a las 11:00 de la mañana en el Luxury Salón de Eventos Jarabacoa, ubicado en la avenida Federico Basilis.

Posteriormente, a las 2:30 de la tarde, se reunirá con productores de cultivos de ciclo corto en un invernadero agrícola de la calle El Valle, en Constanza.

La agenda concluirá con una tercera juramentación, programada para las 4:30 de la tarde en el Club Español Cultural, situado en la calle La Vega Real, en ese municipio.

dh/am