Dirigente de la FP afirma que partido ganará con Leonel u Omar

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SANTO DOMINGO— El dirigente de la Fuerza del Pueblo (FP) Nicolás Calderón afirmó que esa organización puede ganar las elecciones de 2028 con el expresidente Leonel Fernández o con el senador Omar Fernández.

Durante una entrevista en el programa Tiempo de Noticias, transmitido por El Nuevo Diario TV, Calderón sostuvo que las mediciones internas del partido reflejan una valoración favorable de ambos dirigentes.

“Con cualquiera de los dos podemos ganar”, expresó el miembro de la Dirección Política de la FP, al referirse a las posibilidades electorales de ambos dirigentes opositores.

Calderón describió a Omar Fernández como un liderazgo emergente que atraviesa un buen momento y cuenta con potencial presidencial reconocido por la población.

Asimismo, consideró una bendición que Leonel y Omar Fernández pertenezcan a la misma organización política y aseguró que entre ambos no existen conflictos ni disputas.

El dirigente también afirmó que los dos contribuyen al crecimiento de la Fuerza del Pueblo mediante una labor que, según dijo, atrae nuevos simpatizantes.

dh/am